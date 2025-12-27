守護家園最堅強後盾 台東義消年終表揚感謝無名英雄

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣長饒慶鈴（左）感謝獲獎義勇消防人員一年來奔走第一線、守護家園的付出。圖／台東縣政府提供
縣長饒慶鈴（左）感謝獲獎義勇消防人員一年來奔走第一線、守護家園的付出。圖／台東縣政府提供

為感謝義勇消防人員一年來奔走第一線、守護家園的付出，台東縣義勇消防總隊昨晚舉辦「114年度年終義消人員表揚活動」，向長年默默付出的義消夥伴致上最高敬意。縣長饒慶鈴表示，正因為有義消與消防人員齊心守護，才能年年拿下「公共安全與消防」好成績。

饒慶鈴指出，無論是火災搶救、緊急救護或防災宣導，義消始終站在最前線，是最可靠的後盾。她也特別向即將榮退的消防局長管建興致敬，感謝其27年來帶領團隊守護縣民安全的貢獻。未來縣府也將持續投入資源，強化裝備與訓練，讓每一位守護者都能安心出勤、平安回家。

活動現場氣氛溫馨隆重，饒慶鈴、議長吳秀華及多位民代、消防與義消幹部到場，共同頒獎表揚連續服務滿30年以上的7位資深義消，感謝他們將人生最精華的歲月奉獻給地方消防工作。同時，也為8位屆齡榮退的義消人員頒發榮退證明，肯定他們多年來的堅守與付出。

獲獎者包括台東義消大隊副大隊長鄭木忠、李志龍及副總幹事陳榮芳，知本義消分隊顧問陳秋郎、鹿野義消分隊顧問莊瑞騰、鹿野義消分隊員莊瓊興、關山義消分隊員劉勇良。

台東義消分隊隊員許庭雅、知本救護義消分隊員莊明福、大武義消分隊幹事溫永霖、達仁義消分隊幹事高明義、海端義消分隊員古天來、海端義消分隊員余明光、防災館防災宣導義消分隊長黃毓婷等8人屆齡榮退，獲頒榮退證明。

台東縣義勇消防總隊昨晚舉辦「114年度年終義消人員表揚活動」，向長年默默付出的義消夥伴致上最高敬意。圖／台東縣政府提供
台東縣義勇消防總隊昨晚舉辦「114年度年終義消人員表揚活動」，向長年默默付出的義消夥伴致上最高敬意。圖／台東縣政府提供

台東 饒慶鈴 消防人員

