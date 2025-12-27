八斗子遊艇港招商簽約 完善西部藍色公路拼圖

基隆市政府昨天簽約啟動八斗子遊艇港招商案，採ROT與BOT混合模式，初期投資逾20億元帶動遊艇產業發展，創造500個就業機會。市長謝國樑說，將打造全台最大的遊艇碼頭，有200個房間飯店、3千坪商場及海上旅遊的多功能基地，成為東北角重要海洋觀光亮點。

亞果遊艇集團今年5月取得基隆八斗子遊艇港招商案最優申請人，昨天簽約，預計今年底點交；目前碼頭有一百多艘遊艇，會分三區階段重新開發改建，預計後年後完成新碼頭，著手招商。

謝國樑說，新遊艇港將帶動周邊產業發展，碼頭並非僅服務少數遊艇或船主，而是一個結合遊艇休閒、觀光商業、飯店服務與城市公共空間的複合型發展基地，讓市民與遊客都能親近海洋、享受港灣風景。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖說，北台灣人口數百萬，卻長期缺乏以休閒為導向、具國際水準的遊艇港，基隆正好補上關鍵缺口，將串聯高雄、台南、澎湖、台中、台北，完善西海岸藍色公路的最後一塊拼圖。

依規畫，八斗子遊艇碼頭水域加陸域總開發面積約13公頃，結合遊艇主題飯店及觀光商場規畫，串聯基隆市區與北海岸觀光廊帶，可吸引大台北地區遊客。

水域設施將設置超過300個泊位，包含約180席水域泊位與150席乾式碼頭；引進飯店、商場及海洋學校，推動遊艇與帆船教育、證照培訓；並有客製化海上旅遊行程規畫，如北方三島等海上旅遊、釣魚，也辦遊艇、帆船海上旅遊及賽事。

國有財產署長曾國基表示，八斗子遊艇港將是全台最大的遊艇港，未來引進飯店、商場開發更具吸引力。