快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

衛福部基隆醫院取得ISO國際認證 轉型智慧醫療、智慧病房

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
衛福部基隆醫院取得ISO國際認證，轉型智慧醫療、智慧病房。圖／基隆醫院提供
衛福部基隆醫院取得ISO國際認證，轉型智慧醫療、智慧病房。圖／基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院今天在「溫室氣體盤查授證儀式暨永續報告書發表會」指出，面對醫療數位化的趨勢，基隆醫院啟動智慧醫療的全面轉型，將規畫打造具在地特色的智慧病房、臨床決策支援系統及病人生理監測整合平台，以優化醫護流程與提升病人安全。

⭐2025總回顧

基隆醫院去年依循ISO 14064-1建立自願性溫室氣體盤查制度，由基隆醫院永續發展委員會跨科室合作完成盤查作業，盤點直接排放1340噸二氧化碳當量、能源間接排放3841噸二氧化碳當量。透過此次盤查結果，基隆醫院得以掌握排放熱點，作為後續減碳策略的重要依據。

基隆醫院院長林三齊說，面對醫療數位化的全球趨勢，基隆醫院也啟動智慧醫療的全面轉型。將參考國際先進經驗，規劃打造具在地特色的智慧病房、臨床決策支援系統及病人生理監測整合平台，以優化醫護流程與提升病人安全。

林三齊表示，預計導入電子病歷自動摘要技術及即時資訊看板系統，協助醫護團隊快速掌握病人狀況，提升決策與照護品質。

今天發表會中華電信基隆營運處副總經理林佳儒擔任見證人，由第三方查證機構AFNOR艾法諾國際公司總經理江有泰授證，林三齊代表受領。

衛福部基隆醫院取得ISO國際認證，轉型智慧醫療、智慧病房。圖／基隆醫院提供
衛福部基隆醫院取得ISO國際認證，轉型智慧醫療、智慧病房。圖／基隆醫院提供
衛福部基隆醫院取得ISO國際認證，轉型智慧醫療、智慧病房。圖／基隆醫院提供
衛福部基隆醫院取得ISO國際認證，轉型智慧醫療、智慧病房。圖／基隆醫院提供

基隆 病人 醫護

延伸閱讀

夾娃娃機撐起一片天 日本遊樂場轉型成功

群創洪進揚：CarUX 轉型為Tier 1夥伴、2025年核心主題揭曉

泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

智慧醫療沙龍 大咖齊聚

相關新聞

台東有「科技眼睛」盯著你！35件汙染無所遁形

以為丟垃圾沒人發現？台東縣環保局說，「有另一雙眼睛在看你！」為了讓汙染行為無所遁形，環保局把科技工具搬上戰場，結合無人機...

衛福部基隆醫院取得ISO國際認證 轉型智慧醫療、智慧病房

衛生福利部基隆醫院今天在「溫室氣體盤查授證儀式暨永續報告書發表會」指出，面對醫療數位化的趨勢，基隆醫院啟動智慧醫療的全面...

雨天易滑釀摔車 花蓮大禹街明年漆高止滑塗料成海洋步道

花蓮市公正街、大禹街位處市區商圈，10多年前做百年老街工程時鋪上蛇紋石鋪面，不時發生雨天機車騎士摔車意外，其中公正街已漆...

影／八斗子遊艇港招商投資逾20億 蓋飯店、商場…將成東北角新亮點

基隆市政府今天與亞果遊艇集團簽約啟動八斗子遊艇港招商案，採ROT與BOT混合模式推動，投資金額逾20億元，將創造500個...

基隆創意候車亭驚豔 北市民代羨慕

基隆近年透過公私協力方式打造9座特色候車亭，結合熱門景點，融入在地元素，成為街頭溫暖一景，有飛機艙、熱狗堡、郵務車、大鯨...

花蓮推返鄉津貼 助提高公職報到率

花蓮縣近年天災連連，影響公務員報到意願，近年高普考報到率約7至8成，今年一口氣跌至57.1%，縣府祭出交通費補助，提供設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。