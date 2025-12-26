衛福部基隆醫院取得ISO國際認證 轉型智慧醫療、智慧病房

衛生福利部基隆醫院今天在「溫室氣體盤查授證儀式暨永續報告書發表會」指出，面對醫療數位化的趨勢，基隆醫院啟動智慧醫療的全面轉型，將規畫打造具在地特色的智慧病房、臨床決策支援系統及病人生理監測整合平台，以優化醫護流程與提升病人安全。

基隆醫院去年依循ISO 14064-1建立自願性溫室氣體盤查制度，由基隆醫院永續發展委員會跨科室合作完成盤查作業，盤點直接排放1340噸二氧化碳當量、能源間接排放3841噸二氧化碳當量。透過此次盤查結果，基隆醫院得以掌握排放熱點，作為後續減碳策略的重要依據。

基隆醫院院長林三齊說，面對醫療數位化的全球趨勢，基隆醫院也啟動智慧醫療的全面轉型。將參考國際先進經驗，規劃打造具在地特色的智慧病房、臨床決策支援系統及病人生理監測整合平台，以優化醫護流程與提升病人安全。

林三齊表示，預計導入電子病歷自動摘要技術及即時資訊看板系統，協助醫護團隊快速掌握病人狀況，提升決策與照護品質。