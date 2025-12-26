台東蘭嶼海域發現漂流物 表面有簡體字樣

快訊

中央社／ 台東縣26日電

台東蘭嶼海邊今天發現2塊大型複合材料片，上面有「透波口」、「溫度傳感器安裝口」等字樣，部分是簡體字。當地人士研判，這些碎片有可能是飛行器，已通知軍方處理。

蘭嶼民眾今天上午在朗島村五孔洞海邊發現2塊大型海漂物。走近查看後，發現疑似是火箭或飛行器外殼，長寬均超過1公尺，重量沉重，上面還有中文簡體字樣，包括「對地面透波口」、「支持部位」、「溫度傳感器安裝口」。

發現民眾表示，這些海漂物可能來自中國，類似船舶和飛行器的碎片，已通知海巡署人員。

海巡署東部分署指出，中午有派員到現場了解，並拍照傳給軍方及海保署處理。

海巡署 蘭嶼 台東

