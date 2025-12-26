快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

雨天易滑釀摔車 花蓮大禹街明年漆高止滑塗料成海洋步道

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市大禹街蛇紋石地磚雨後格外濕滑，不時有機車騎士自摔，市公所將施工改善。圖／市公所提供
花蓮市大禹街蛇紋石地磚雨後格外濕滑，不時有機車騎士自摔，市公所將施工改善。圖／市公所提供

花蓮市公正街、大禹街位處市區商圈，10多年前做百年老街工程時鋪上蛇紋石鋪面，不時發生雨天機車騎士摔車意外，其中公正街已漆上止滑係數高的5色彩虹步道，大禹街還未改善，市代會主席楊哲灃今邀會勘，公所允諾籌編經費，明年改善大禹街鋪面。

⭐2025總回顧

花蓮市公所正在大禹街推動「花蓮市客庄百年老街街區妝點先期評估規畫案」，要向客委會爭取經費，在大禹街重現東部客家移民的歷史故事，活絡商圈。楊哲灃今邀市公所會勘，在地里長、商圈店家都期盼優先改善行車安全。

花蓮市百年老街商圈發展協會總幹事黃智章表示，期待這項計畫能帶動整體發展，但還是希望行車安全為優先；在地民生里長吳明崇也希望先改善行車安全，再逐步推動街景意象，帶動地方的整體發展。

市公所建設課長徐國城說，公所3年前在公正街施作止滑係數70BPN的彩虹步道，觀察止滑效果很好，預計同樣在大禹街施作。

大禹街長約180公尺，70公尺長的公正街彩虹鋪面也有部分破損，估算約需200萬元，正籌編經費或向縣府爭取，預計明年上半年在大禹街以海洋意象為主題塗上高止滑塗料，公正街維持彩虹步道，全面改善雨後濕滑的問題。

楊哲灃希望公所能盡早完成工程，徹底解決雨天打滑摔車的問題，也提醒，當地是商圈，公所做止滑工程時應該避開營業時間，減少對商家的衝擊。

花蓮市代會主席楊哲灃（中）今天邀集會勘，盼市公所早日改善大禹街雨後濕滑的問題。圖／市公所提供
花蓮市代會主席楊哲灃（中）今天邀集會勘，盼市公所早日改善大禹街雨後濕滑的問題。圖／市公所提供

花蓮 客委會

延伸閱讀

花蓮溫泉慢旅行：泡湯＋看山景一次滿足

花蓮太昌國小校園設施老化 縣府投入2千萬改善

疑闖紅燈釀禍！ 花蓮南濱路重機撞左轉轎車 騎士傷重不治

影／高雄砂石車轉彎撞直行機車 男騎士摔車下半身遭輾碎

相關新聞

台東有「科技眼睛」盯著你！35件汙染無所遁形

以為丟垃圾沒人發現？台東縣環保局說，「有另一雙眼睛在看你！」為了讓汙染行為無所遁形，環保局把科技工具搬上戰場，結合無人機...

雨天易滑釀摔車 花蓮大禹街明年漆高止滑塗料成海洋步道

花蓮市公正街、大禹街位處市區商圈，10多年前做百年老街工程時鋪上蛇紋石鋪面，不時發生雨天機車騎士摔車意外，其中公正街已漆...

影／八斗子遊艇港招商投資逾20億 蓋飯店、商場…將成東北角新亮點

基隆市政府今天與亞果遊艇集團簽約啟動八斗子遊艇港招商案，採ROT與BOT混合模式推動，投資金額逾20億元，將創造500個...

基隆創意候車亭驚豔 北市民代羨慕

基隆近年透過公私協力方式打造9座特色候車亭，結合熱門景點，融入在地元素，成為街頭溫暖一景，有飛機艙、熱狗堡、郵務車、大鯨...

花蓮推返鄉津貼 助提高公職報到率

花蓮縣近年天災連連，影響公務員報到意願，近年高普考報到率約7至8成，今年一口氣跌至57.1%，縣府祭出交通費補助，提供設...

基隆漁會正濱大樓 近百年歷史建築遭撞 報案追償

基隆「漁會正濱大樓」為近百年的歷史建築，近日建物雨庇結構遭大貨車撞擊，大片水泥塊掉落嚴重毀損。文化觀光局表示，將盡速修復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。