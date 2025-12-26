雨天易滑釀摔車 花蓮大禹街明年漆高止滑塗料成海洋步道

花蓮市公正街、大禹街位處市區商圈，10多年前做百年老街工程時鋪上蛇紋石鋪面，不時發生雨天機車騎士摔車意外，其中公正街已漆上止滑係數高的5色彩虹步道，大禹街還未改善，市代會主席楊哲灃今邀會勘，公所允諾籌編經費，明年改善大禹街鋪面。

花蓮市公所正在大禹街推動「花蓮市客庄百年老街街區妝點先期評估規畫案」，要向客委會爭取經費，在大禹街重現東部客家移民的歷史故事，活絡商圈。楊哲灃今邀市公所會勘，在地里長、商圈店家都期盼優先改善行車安全。

花蓮市百年老街商圈發展協會總幹事黃智章表示，期待這項計畫能帶動整體發展，但還是希望行車安全為優先；在地民生里長吳明崇也希望先改善行車安全，再逐步推動街景意象，帶動地方的整體發展。

市公所建設課長徐國城說，公所3年前在公正街施作止滑係數70BPN的彩虹步道，觀察止滑效果很好，預計同樣在大禹街施作。

大禹街長約180公尺，70公尺長的公正街彩虹鋪面也有部分破損，估算約需200萬元，正籌編經費或向縣府爭取，預計明年上半年在大禹街以海洋意象為主題塗上高止滑塗料，公正街維持彩虹步道，全面改善雨後濕滑的問題。