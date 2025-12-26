快訊

影／八斗子遊艇港招商投資逾20億 蓋飯店、商場…將成東北角新亮點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
碧砂漁港將打造全台最大的遊艇碼頭，有約200個房間的飯店、3千坪的商場及超過300個泊位。模擬圖／亞果遊艇集團提供
基隆市政府今天與亞果遊艇集團簽約啟動八斗子遊艇港招商案，採ROT與BOT混合模式推動，投資金額逾20億元，將創造500個就業機會，帶動遊艇產業發展。市長謝國樑說，將打造全台最大的遊艇碼頭，有200個房間飯店、3千坪商場及海上旅遊的多功能基地，成為東北角重要觀光與海洋亮點。

亞果遊艇集團今年5月取得基隆八斗子遊艇港招商案最優申請人後，今與市府完成簽約，宣告遊艇碼頭建設案展開。預計今年底和市府完成點交交，因碼頭目前有一百多艘遊艇，會分三區階段式重新開發改建，第一區明年第一季後動工，1年後完成新碼頭建造，並開始後續招商等相關程序規畫。

謝國樑說，初期投資超過20億元，將創造超過500個就業機會，並帶動周邊產業發展，遊艇碼頭並非僅服務少數遊艇或船主使用，而是一個結合遊艇休閒、觀光商業、飯店服務與城市公共空間的複合型發展基地，讓市民與遊客都能親近海洋、享受港灣風景。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖說，北台灣擁數百萬人口，卻長期缺乏以休閒為導向、具國際水準的遊艇港，基隆正好補關鍵缺口。基隆艇碼頭串聯高雄、台南、澎湖、台中、台北，完善西海岸藍色公路的最後一塊拼圖。

八斗子遊艇碼頭水域加陸域總開發面積約13公頃，結合遊艇主題飯店及觀光商場規畫，串聯基隆市區與北海岸觀光廊帶，可吸引大台北地區遊客。

水域設施將設置超過300個泊位，包含約180席水域泊位與150席乾式碼頭；將引進飯店、商場及海洋學校，推動遊艇與帆船教育、證照培訓；並有客製化海上旅遊行程規畫，出海如北方三島等海上旅遊、釣魚，出國如遊艇、帆船海上旅遊及賽事。

國有財產署長曾國基說，設置超過300個泊位將是全台最大遊艇港，引進飯店、商場開發相當有吸引力，也讓台灣由南到北完善西海岸藍色公路海上旅遊及遊艇連結的規畫。

基隆市政府今天與亞果遊艇集團完成簽約，啟動八斗子遊艇港招商案。記者游明煌／攝影
碧砂漁港將打造全台最大的遊艇碼頭，目前現況有一百多艘遊艇停泊。圖／基隆市政府提
碧砂漁港將打造全台最大的遊艇碼頭，有約200個房間的飯店、3千坪的商場及超過300個泊位。模擬圖／亞果遊艇集團提供
碧砂漁港將打造全台最大的遊艇碼頭，有約200個房間的飯店、3千坪的商場及超過300個泊位。模擬圖／亞果遊艇集團提供
基隆市政府今天與亞果遊艇集團完成簽約，啟動八斗子遊艇港招商案。記者游明煌／攝影
碼頭 飯店 謝國樑 基隆

