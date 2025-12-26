台東有「科技眼睛」盯著你！35件汙染無所遁形

以為丟垃圾沒人發現？台東縣環保局說，「有另一雙眼睛在看你！」為了讓汙染行為無所遁形，環保局把科技工具搬上戰場，結合無人機空拍、監視系統和縮時攝影，不論是偏僻山林、河川沿線，還是道路邊坡，垃圾亂丟、露天燃燒都難逃法眼。

環保局統計，今年1月至11月，靠科技設備共查獲35件汙染案件，其中縮時攝影抓到28件，無人機偵破露天燃燒7件，合計罰鍰4萬2000元；此外還發現5處非法棄置廢棄物地點，已依法責成地主清理。環保局強調，科技執法不是為了找碴，而是提醒大家「別以為沒人在看」。

縣府表示，台東的優質自然環境是慢經濟發展的重要資本，守護環境不只是裁罰違規，更是為了永續發展。透過科技稽查，不僅能精準掌握汙染熱點。就連隨地便溺，也有民眾因「偷尿尿」被車追查，最後只能承認並乖乖繳罰單1200元。