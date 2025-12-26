6.1強震！卑南納骨塔9甕摔破 台東體中塌損學生憂心難備賽

台東前天傍晚發生芮氏規模6.1地震，震央附近的初鹿村朝安堂納骨塔有9個骨灰甕掉落破裂，受災家屬昨早到場處理，神情凝重。另台東體中多棟校舍也傳災情，教室天花板掉落，牆面龜裂剝落，受損嚴重。

台東前天傍晚地動天搖，卑南鄉震度達5弱，鄉公所附設的納骨塔5樓9個骨灰甕掉落砸碎。卑南鄉殯葬所長吳澲宏表示，破裂的骨灰甕都是單一個體，骨灰未混雜，第一時間已通知家屬善後。受災家屬指看到骨灰甕破掉真的很心痛，「還好沒混在一起。」盼納骨塔能加強防震，讓先人安穩長眠。

地震後，台東市長陳銘風也到生命園區勘查。經檢視，僅11個骨灰櫃門板受震動開啟，骨灰罐未受損，市公所指會加強巡查與防震。

另震央附近的國立台東體中，教室天花板坍塌，牆面剝落，部分管線破裂滲水，校園一片凌亂，4樓的擊劍館先前在楊柳颱風期間主結構與器材設備就受損，這次強震結構又損毀，訓練空間幾乎無法使用，選手擔心之後比賽怎麼準備。