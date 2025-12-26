基隆漁會正濱大樓 近百年歷史建築遭撞 報案追償

基隆「漁會正濱大樓」為近百年的歷史建築，近日建物雨庇結構遭大貨車撞擊，大片水泥塊掉落嚴重毀損。文化觀光局表示，將盡速修復並向肇事者求償，並進一步研議是否依違反文化資產保護法告發，另規畫防撞桿，避免類似事情再發生。

漁會正濱大樓為日治時期正濱漁港旁最重要的漁業行政中心，1935年（昭和10年）建成啟用，2003年市府列入歷史建築，經市府修復活化利用打造為「漁業產業文化園區」，2022年重新對外開放。

近日民眾發現位中正路393巷正濱漁港旁的「漁會正濱大樓」右側雨庇大面積被撞擊，地上散落多塊破損水泥塊。

文化觀光局說明，經調閱監視器後，發現為一輛大貨車進入大樓旁的停車場時所撞擊，已經報警調查。

文觀局說，雨庇屬整體建物結構的一部分，因距車道很近，遭到大力撞擊毀損，後續將盡速找廠商修復，並向肇事者求償，規畫在地面裝設防撞桿，避免類似事情再度發生。

文觀局指出，日治時期台灣漁業歷史建築並不多，漁會正濱大樓外牆鋪面所使用的磁磚，是在1920 年代由北投窯廠所生產的面磚，為避免反光，乃在表面作成凹凸摺線，被稱為十三溝面磚，在漁業文化傳承上具稀有性及歷史紀念性。