花蓮推返鄉津貼 助提高公職報到率

花蓮縣近年天災連連，影響公務員報到意願，近年高普考報到率約7至8成，今年一口氣跌至57.1%，縣府祭出交通費補助，提供設籍外縣市公務員每月一次返鄉火車票補助，待議會審議通過後施行，盼能留下人才。

縣府人事處統計，近4年高普考報到率，2022年提列13個職缺，分發8人有7人報到，報到率達87.5％，前年分發21人、報到16人，報到率76.2％。

去年0403地震後，19人分發還有16人報到，報到率達84％，但今年14人分發只有8個人報到。

縣府一名科室主管表示，高考起薪4萬3000多、普考才3萬出頭，薪水不高加上花蓮交通偏遠，讓很多人卻步，以前新人還會報到，幾個月後水土不服才辭職，「現在分發後，連報到都不肯，乾脆就不來了」。

議員魏嘉賢認為，光復洪災又再次看到基層公務員的辛苦與人力吃緊的現實，許多外地來的公務員因為交通不便、生活壓力大而離開，讓花蓮留才困難，縣府應給實質津貼、住宿補助等，讓人才願意留下。

人事處表示，報到率大跌與交通有很大關係，明年將推出返鄉交通補助，只要設籍外縣市的編制內公務人員，每月補助一次返鄉台鐵自強號一般座位交通費，若需要轉乘則補助最近火車站的票價。

一名老家在中部的基層公務員表示，每月回家來回一趟將近2000元，再加上租房子等開銷，雖然每月只補助一趟交通費，不無小補。