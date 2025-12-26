聽新聞
基隆創意候車亭驚豔 北市民代羨慕

聯合報／ 記者游明煌楊正海／連線報導
台畜將和平橋頭老舊站牌改造為「熱狗鋪」公車站牌，與後方色彩屋相互輝映，成了打卡熱點。記者游明煌／攝影
台畜將和平橋頭老舊站牌改造為「熱狗鋪」公車站牌，與後方色彩屋相互輝映，成了打卡熱點。記者游明煌／攝影

基隆近年透過公私協力方式打造9座特色候車亭，結合熱門景點，融入在地元素，成為街頭溫暖一景，有飛機艙、熱狗堡、郵務車、大鯨魚等，不僅美觀可遮風擋雨，坐起來也舒適，讓老舊公車亭華麗轉身變打卡熱點，北市議員也呼籲師法基隆等地美學。

基隆10月啟用的德安路口候車亭是公私協力完成的第9座，配合社區Lobby（大廳）的概念，以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。

其他特色候車亭還有，星宇航空在基隆火車站的公車亭有如飛機座艙，中華電信認養在海大的公車亭，主視覺是夢幻鯨魚，呈現基隆在地海洋特色，達成企業、市府和民眾「三贏」效益。

「帶給等車民眾一點小確幸，是我們團隊的初衷。」副市長邱佩琳說，每處企業認養的公車亭都經市府集設計團隊導入美學思維，嚴格把關外型、施工結構及材質嚴格等，希望基隆公車亭成為一盞燈，照亮通勤族回家的路。

北市議員張斯綱說，北市是首都與國際觀光城市，全市公車候車亭缺乏立體感與視覺衝擊，相較於基隆等縣市的創意實體造型，北市顯得敷衍且原地踏步。

公運處指出，計畫參考其他縣市成功案例，以跨部門合作、引進民間企業參與方式，設置特色候車亭，另配合捷運萬大線復舊，在捷運萬大線站位周邊設置融入在地意象特色候車亭。

