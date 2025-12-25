快訊

注意！基隆亂丟垃圾罰4800元起跳 檢舉獎金調高至80%

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
明年元旦起，基隆亂丟垃圾罰鍰從現今3600元提高至4800元起跳，環保局請民眾依規定丟到垃圾車。記者游明煌／攝影
明年元旦起，基隆亂丟垃圾罰鍰從現今3600元提高至4800元起跳，環保局請民眾依規定丟到垃圾車。記者游明煌／攝影

明年元旦起，基隆市有多項新制，其中亂丟垃圾罰鍰從現今3600元提高至4800元起跳，檢舉獎金從75%調高至80%，環保局表示，希望民眾重視環境整潔，不要再有亂丟垃圾行為，並會加強舉發。

⭐2025總回顧

環保局統計亂丟垃圾樣態以丟菸蒂占7成最多，其次是垃圾包、吐檳榔等，菸蒂體積雖小，但民眾常丟在水溝造成水溝堵塞，因不易分解、具一定毒性，呼籲民眾不要亂丟菸蒂。

環保局長馬仲豪說，明年1月1日起亂丟垃圾罰鍰從3600元提高到4800元，檢舉獎金從75％提高到80％，希望大家發揮守望相助，如發現民眾亂丟垃圾可到LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」檢舉，已針對熱區增設移動式監視器舉發。

其他新制方面，市府為減輕新生兒家庭初期育兒負擔，明年1月1日起設籍基隆之新生兒家庭「基隆市兒童日間定點臨時托育抵用_神隊友召喚卡」，可抵用4小時定點臨時托育，以實質托育支持措施。另兒少處加碼補助全市居家托育人員「健康檢查」及「保險」費用，每人每年合計1千元。

在公共安全方面，市府推動里鄰守望相助監視器補助計畫，每具最高補助3500元，並為降低居家火災風險，補助安裝瓦斯爐自動關閉裝置；同時辦理潛在危險建築物盤點評估及老宅延壽補助計畫，提升整體居住安全。

在行政便民服務，已從本月起，稅務局結合地政事所升級「稅籍+地籍異動即時通」，採一處申請、雙重通知機制。另消防局明年將針對獨居長者（75歲以上優先）及有炊事不慎火災潛勢住家，每戶補助安裝1顆瓦斯爐自動關閉裝置，會到府安裝，目標明年3月前實施。

基隆市政府綜合發展處長陳瑋表示，明年各項新措施將依規畫期程陸續推動，回應市民實際需求，提供更接近市民所需之優質服務與公共安全。

基隆 托育 環保局長

