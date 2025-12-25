快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

蘇澳港防空汙再升級 台泥卸料區導入智慧化減汙灑水系統

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
偵測數值超標時，自動開啟灑水。圖／環保局提供
偵測數值超標時，自動開啟灑水。圖／環保局提供

蘇澳港在裝卸貨及運輸過程容易產生空氣汙染，蘇澳港營運處去年領先全國七大商港，建置智慧化汙染防制設施；縣環保局最近更與台泥蘇澳廠合作，在台泥承租的蘇澳港卸料區導入智慧化減汙系統，新增具有感測器的灑水裝置，當作業區空氣品質達預警值時，自動啟動灑水，降低卸煤作業的揚塵飛散。

⭐2025總回顧

蘇澳港是宜蘭縣第一處空氣品質維護區，其4號碼頭經常裝卸大白石、細砂等逸散性物料，為減少空汙，蘇澳港營運處結合原有空氣品質感測器，去年在4號碼頭設置長度100公尺、2層樓高的灑水設施，當感測器偵測該作業區即時空氣品質達預警值時，自動啟動灑水裝置。蘇澳港領先全國七大國際商港設置智慧化空汙防制設施，獲環境部肯定。

縣環保局接著與民間企業-台灣水泥公司蘇澳廠合作，最近在台泥承租的蘇澳港區內卸料區導入智慧化減污系統，在卸料區外圍新增具有空品感測器的灑水裝置，當作業區空氣品質達預警值時，自動啟動灑水，搭配既有作業灑水措施，有效降低卸煤作業時的揚塵。

環保局與蘇澳港營運處、台泥蘇澳廠合作提升港區的汙染防制量能，深化公私協力與自主管理，其推動模式與成果可供借鏡。

環保局長許嘉琦表示，蘇澳港是宜蘭縣第一處空氣品質維護區，除了現行管制措施外，透過跨單位合作與企業自主減排，港區已逐步建立智慧化與前瞻性的汙染防制模式，環保局會持續加嚴相關措施，提升港區空氣品質，守護環境。

蘇澳港4號碼頭作業區，去年建置100公尺長的灑水裝置，領先全國七大國際商港設置智慧化空汙防制設施，獲環境部肯定。圖／環保局提供
蘇澳港4號碼頭作業區，去年建置100公尺長的灑水裝置，領先全國七大國際商港設置智慧化空汙防制設施，獲環境部肯定。圖／環保局提供
港區道路日常灑水作業，防制揚塵。圖／環保局提供
港區道路日常灑水作業，防制揚塵。圖／環保局提供
以感測器偵測空氣品質現況，搭配線上系統進行監控。圖／環保局提供
以感測器偵測空氣品質現況，搭配線上系統進行監控。圖／環保局提供
台泥蘇澳廠在港區卸料區外圍，新增設置智慧化灑水裝置，防制裝卸時揚塵。圖／環保局提供
台泥蘇澳廠在港區卸料區外圍，新增設置智慧化灑水裝置，防制裝卸時揚塵。圖／環保局提供

蘇澳 空氣品質 環保局長

延伸閱讀

三峽清潔隊場區竟遭非法闖入接力丟棄廢棄物

高雄凹子底公園學生垂釣作弄魚隻 環保局將開罰

竹縣總圖明年底啟用 楊文科：屆時全縣有11座同步啟動空間升級

環保局外包駕駛涉收賄清廢棄物 嘉檢依貪污起訴

相關新聞

蘇澳港防空汙再升級 台泥卸料區導入智慧化減汙灑水系統

蘇澳港在裝卸貨及運輸過程容易產生空氣汙染，蘇澳港營運處去年領先全國七大商港，建置智慧化汙染防制設施；縣環保局最近更與台泥...

基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間 變身親子兒童圖書館

基隆市安樂區嘉仁里活動中心地下室原為閒置空間，里長王貴美提出建議後，市府請區公所規畫與修繕，成功將原本老舊的空間轉化為明...

基隆特色公車亭小確幸 公私協力飛機艙、熱狗堡、大鯨魚有溫度

基隆近年透過公私協力方式打造9座特色候車亭，結合熱門景點，融入在地元素，成為街頭溫暖一景，有飛機艙、熱狗堡、郵務車、大鯨...

台東關山月美驛站重生 4500萬打造縱谷新門戶

閒置超過10年的台東縣關山鎮月眉地區「月美車站」，即將迎來新生命。隨著花東鐵路路線調整，這座曾陪伴地方近百年的老車站退役...

天災不斷高普考報到率跌破6成 花蓮縣府推返鄉交通補助

花蓮縣近年接連發生地震、颱風等天災，鐵公路交通不穩定，搶災、重建等工作量大增，都影響公務員報到意願，今年度高普考報到率不...

影／6.1強震撼台東...卑南納骨塔骨灰甕掉落 市區生命園區平安

台東昨傍晚發生芮氏規模6.1地震，卑南鄉震度達5弱，震央附近的卑南鄉公所附設初鹿村朝安堂納骨塔因劇烈搖晃傳出災情，今上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。