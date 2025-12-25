蘇澳港防空汙再升級 台泥卸料區導入智慧化減汙灑水系統

蘇澳港在裝卸貨及運輸過程容易產生空氣汙染，蘇澳港營運處去年領先全國七大商港，建置智慧化汙染防制設施；縣環保局最近更與台泥蘇澳廠合作，在台泥承租的蘇澳港卸料區導入智慧化減汙系統，新增具有感測器的灑水裝置，當作業區空氣品質達預警值時，自動啟動灑水，降低卸煤作業的揚塵飛散。

蘇澳港是宜蘭縣第一處空氣品質維護區，其4號碼頭經常裝卸大白石、細砂等逸散性物料，為減少空汙，蘇澳港營運處結合原有空氣品質感測器，去年在4號碼頭設置長度100公尺、2層樓高的灑水設施，當感測器偵測該作業區即時空氣品質達預警值時，自動啟動灑水裝置。蘇澳港領先全國七大國際商港設置智慧化空汙防制設施，獲環境部肯定。

縣環保局接著與民間企業-台灣水泥公司蘇澳廠合作，最近在台泥承租的蘇澳港區內卸料區導入智慧化減污系統，在卸料區外圍新增具有空品感測器的灑水裝置，當作業區空氣品質達預警值時，自動啟動灑水，搭配既有作業灑水措施，有效降低卸煤作業時的揚塵。

環保局與蘇澳港營運處、台泥蘇澳廠合作提升港區的汙染防制量能，深化公私協力與自主管理，其推動模式與成果可供借鏡。