陳瑩、莊瑞雄爭取經費 台東月美退役車站轉型觀光亮點

台東縣關山鎮台鐵月美車站因鐵路路線調整停用逾10年。立委陳瑩、莊瑞雄協助地方爭取經費，將「退役車站」改建為驛站，打造為觀光亮點，工程預定民國116年底前完工。

民進黨籍立法委員陳瑩、莊瑞雄今天邀請交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處長許宗民、關山鎮長彭成豐、關山鎮代表會主席吳文忠、月眉里長黎光祥及關山鎮的民代表和居民座談，並會勘「月美驛站」規劃。

縱管處在簡報中表示，「關山月美驛站景觀及設施新建工程」總經費約新台幣4500萬元，將由縱管處分年執行，預計於116年底前完工啟用。

工程內容包含拆除老舊車站建築，並於原地新建具備旅遊服務機能的月美驛站。未來將設置旅遊資訊服務、自行車維修補給空間、親子及無障礙公廁、淋浴設施、展示與賣店空間，並同步整合周邊停車與開放空間。

陳瑩表示，未來透過整體更新與景觀營造，老車站將轉化為結合鐵道記憶、田園景觀與旅遊服務的節點，讓歷史被保存，也讓空間重新被使用，成為旅人認識縱谷的重要起點。

陳瑩強調，月美車站是關山重要的歷史節點，把「退役車站」轉型「觀光亮點」，是回應地方鄉親長期以來的期待。

莊瑞雄表示，月美驛站新建工程，是送給關山鄉親最實質的耶誕禮物。這項計劃不僅能將閒置10年的車站活化為觀光亮點，更是串聯花東縱谷自行車路網的重要樞紐，期盼透過完善的基礎建設，進一步將台東打造為「全台最友善的自行車城市」，帶動縱谷地區的永續發展。

彭成豐感謝陳瑩日前爭取經費，打造關山環鎮自行車道的亮點，這次再幫忙爭取月美驛站經費，月美車站的用地，過去是台鐵所有，感謝觀光署直接價購買下，才能讓大家規劃運用。未來遊客到此將「有得吃、有得逛」，居民可以在這裡休閒散步，這是關山月美車站一直想規劃的夢想。

吳文忠表示，月美車站承載地方共同的記憶，感謝陳瑩與莊瑞雄積極協助，讓這座退役車站得以重新規劃、再現風華。黎光祥也表達感謝，讓驛站計劃順利成案、建設落地，嘉惠地方。

月美車站前身為1922年設立的「月野驛」，歷經不同時代更名，陪伴地方走過90餘年的鐵道歲月，是許多關山鄉親共同的生活記憶。