快訊

民眾黨再-1…陳諭韋退黨「改無黨籍參選」 親曝原因：不是政治算計

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

台東池上米競賽 高盛雄余建宏獲金牌各得20萬元

中央社／ 台東縣25日電

台東縣池上鄉2期稻競賽，高盛雄和余建宏分別獲香米組和非香米組金牌，鄉公所各頒給20萬元獎金。兩人獲勝關鍵是搶在颱風前收割和掌握栽種時間。

⭐2025總回顧

池上二期稻作競賽昨天在池上多力米故事館舉行，由於獎金優渥又能促銷，吸引眾多農友參與，農友能在一整年辛勞耕作過後獲得實質肯定、並且名利雙收。

池上鄉長林建宏今天告訴中央社記者，昨天競賽結果，金牌得主分別為香米組高盛雄、非香米組余建宏，兩名農友各獲新台幣20萬元獎金。

林建宏說，高盛雄能搶在颱風來襲前2天完成收割，是此次獲獎的關鍵；余建宏則掌握栽種時間並持續精進技術，是得獎的重要原因。

林建宏表示，透過稻米競賽的良性競爭與交流，不但能促進農友彼此切磋，更能進一步提升池上米的整體品質。雖然今年2期作產量略受颱風影響，但整體品質並無下降，顯示農友用心耕作的成果。

協辦單位多力米股份有限公司董事長梁正賢表示，除舉辦稻米競賽外，今年特別邀請明華園歌仔戲團至池上演出兩場兩場「收冬戲」，慰勞農友一年來的辛苦，同時推廣池上在地優質好米與農村文化。

颱風 金牌 稻米

延伸閱讀

福壽山農場招牌「蘋果王」樹颱風吹倒 蘋果王二世今天登基

國家警報響！17：47台東地區發生有感地震 台北超有感

捷波三題材催動業績

當年倒伏救回的台東「金城武樹」 如今「長太好」要看醫生了

相關新聞

基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間 變身親子兒童圖書館

基隆市安樂區嘉仁里活動中心地下室原為閒置空間，里長王貴美提出建議後，市府請區公所規畫與修繕，成功將原本老舊的空間轉化為明...

基隆特色公車亭小確幸 公私協力飛機艙、熱狗堡、大鯨魚有溫度

基隆近年透過公私協力方式打造9座特色候車亭，結合熱門景點，融入在地元素，成為街頭溫暖一景，有飛機艙、熱狗堡、郵務車、大鯨...

台東關山月美驛站重生 4500萬打造縱谷新門戶

閒置超過10年的台東縣關山鎮月眉地區「月美車站」，即將迎來新生命。隨著花東鐵路路線調整，這座曾陪伴地方近百年的老車站退役...

天災不斷高普考報到率跌破6成 花蓮縣府推返鄉交通補助

花蓮縣近年接連發生地震、颱風等天災，鐵公路交通不穩定，搶災、重建等工作量大增，都影響公務員報到意願，今年度高普考報到率不...

影／6.1強震撼台東...卑南納骨塔骨灰甕掉落 市區生命園區平安

台東昨傍晚發生芮氏規模6.1地震，卑南鄉震度達5弱，震央附近的卑南鄉公所附設初鹿村朝安堂納骨塔因劇烈搖晃傳出災情，今上午...

影／近百年基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷遭撞損 將增防撞桿

有近百年歷史的歷史建築基隆「漁會正濱大樓」，建物屋簷結構近日遭大貨車轉彎撞擊，大片水泥塊掉落嚴重毀損，文化觀光局表示，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。