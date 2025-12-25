快訊

基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間 變身親子兒童圖書館

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間，變身親子兒童圖書館。圖／基隆市政府提供
基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間，變身親子兒童圖書館。圖／基隆市政府提供

基隆市安樂區嘉仁里活動中心地下室原為閒置空間，里長王貴美提出建議後，市府請區公所規畫與修繕，成功將原本老舊的空間轉化為明亮、舒適的親子兒童圖書館。市府透過活化既有公共設施，提升社區友善的閱讀環境，親子可一起來使用。

⭐2025總回顧

嘉仁里長王貴美說，地下室原本是閒置空間，她覺得很可惜，如今成為明亮舒適的親子共讀空間，精選適合不同年齡層的童書與繪本，希望孩子能在閱讀中培養興趣與想像力，也讓家長在忙碌生活中，找到與孩子共度時光的溫柔片刻，里民可多加利用。

揭牌儀式由安樂國小合唱團帶來悠揚歌聲，許多家長牽著孩子一同參與，現場有親子共讀、說故事與閱讀體驗等內容，親子一起享受看書時光。一名家長說，里長很用心，圖書種類多，空間又大，很實用。

謝國樑表示，嘉仁里活動中心地下室原為閒置空間，經里長建議後，由市府請區公所規畫與修繕，成功將原本老舊的空間轉化為明亮、舒適的親子兒童圖書館。透過活化既有公共設施，不僅提升社區功能，也為孩子打造安全、友善的閱讀環境。

基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間，變身親子兒童圖書館。圖／基隆市政府提供
基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間，變身親子兒童圖書館。圖／基隆市政府提供
基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間，變身親子兒童圖書館。圖／基隆市政府提供
基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間，變身親子兒童圖書館。圖／基隆市政府提供
基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間，變身親子兒童圖書館。圖／基隆市政府提供
基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間，變身親子兒童圖書館。圖／基隆市政府提供

相關新聞

基隆特色公車亭小確幸 公私協力飛機艙、熱狗堡、大鯨魚有溫度

基隆近年透過公私協力方式打造9座特色候車亭，結合熱門景點，融入在地元素，成為街頭溫暖一景，有飛機艙、熱狗堡、郵務車、大鯨...

台東關山月美驛站重生 4500萬打造縱谷新門戶

閒置超過10年的台東縣關山鎮月眉地區「月美車站」，即將迎來新生命。隨著花東鐵路路線調整，這座曾陪伴地方近百年的老車站退役...

天災不斷高普考報到率跌破6成 花蓮縣府推返鄉交通補助

花蓮縣近年接連發生地震、颱風等天災，鐵公路交通不穩定，搶災、重建等工作量大增，都影響公務員報到意願，今年度高普考報到率不...

影／6.1強震撼台東...卑南納骨塔骨灰甕掉落 市區生命園區平安

台東昨傍晚發生芮氏規模6.1地震，卑南鄉震度達5弱，震央附近的卑南鄉公所附設初鹿村朝安堂納骨塔因劇烈搖晃傳出災情，今上午...

影／近百年基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷遭撞損 將增防撞桿

有近百年歷史的歷史建築基隆「漁會正濱大樓」，建物屋簷結構近日遭大貨車轉彎撞擊，大片水泥塊掉落嚴重毀損，文化觀光局表示，將...

