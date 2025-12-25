基隆嘉仁里活動中心地下室閒置空間 變身親子兒童圖書館

基隆市安樂區嘉仁里活動中心地下室原為閒置空間，里長王貴美提出建議後，市府請區公所規畫與修繕，成功將原本老舊的空間轉化為明亮、舒適的親子兒童圖書館。市府透過活化既有公共設施，提升社區友善的閱讀環境，親子可一起來使用。

嘉仁里長王貴美說，地下室原本是閒置空間，她覺得很可惜，如今成為明亮舒適的親子共讀空間，精選適合不同年齡層的童書與繪本，希望孩子能在閱讀中培養興趣與想像力，也讓家長在忙碌生活中，找到與孩子共度時光的溫柔片刻，里民可多加利用。

揭牌儀式由安樂國小合唱團帶來悠揚歌聲，許多家長牽著孩子一同參與，現場有親子共讀、說故事與閱讀體驗等內容，親子一起享受看書時光。一名家長說，里長很用心，圖書種類多，空間又大，很實用。