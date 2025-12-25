基隆特色公車亭小確幸 公私協力飛機艙、熱狗堡、大鯨魚有溫度

基隆近年透過公私協力方式打造9座特色候車亭，結合熱門景點，融入在地元素，成為街頭溫暖一景，有飛機艙、熱狗堡、郵務車、大鯨魚等，不僅美觀可遮風擋雨，坐起來也舒適，讓老舊公車亭華麗轉身變打卡熱點。

10月啟用的德安路口候車亭是公私協力完成的第九座，配合社區Lobby（大廳）的概念，以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。

「希望基隆的公車亭成為一盞燈，照亮通勤族回家的路，有溫暖回家的感覺。」副市長邱佩琳說，每一個公車亭都有其故事，就像母親「懷胎」，每處企業認養的公車亭都經市府集設計團隊導入美學思維，對外型、施工結構及材質嚴格把關過。

星宇航空在基隆火車站的公車亭有如飛機座艙，設計極富含巧思，上方遮雨棚就是一座跑道，改造成本750萬元；中華電信認養在海大的公車亭，主視覺是夢幻鯨魚，呈現基隆在地海洋特色。

和平島彩色屋是網紅打卡熱點，台畜將和平橋頭老舊站牌改造為「熱狗舖」，煥然一新，結合正濱漁港正藍海洋與異國風情，與後方色彩屋相互輝映，不只等公車舒適，也成打卡熱點。

企業除負擔建置費，每月還要負擔清潔費、電費及損壞維修，市府後端協助，9站體管理至今，因位置舒適、美觀又可遮風避雨，民眾普遍好評。每座公車亭從開始發想到最後建置完成，少則半年，多則10個多月，透過邱佩現企業號召力和人脈一一完成。