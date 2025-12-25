台東關山月美驛站重生 4500萬打造縱谷新門戶
閒置超過10年的台東縣關山鎮月眉地區「月美車站」，即將迎來新生命。隨著花東鐵路路線調整，這座曾陪伴地方近百年的老車站退役後長期荒廢沉寂。立委陳瑩與莊瑞雄今天邀集交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處長許宗民，會同地方首長、民代前往現勘，宣告活化再造啟動。
陳瑩表示，月美車站是關山重要的歷史節點，將「退役車站」轉型為觀光亮點，是回應地方長年期待的重要一步。此次推動的「關山月美驛站景觀及設施新建工程」，總經費約新台幣4500萬元，將由縱管處分年執行，預計於2027年底前完工啟用。
工程將拆除老舊車站建築，在原址新建兼具旅遊服務機能的月美驛站，規畫設置旅遊資訊服務、自行車維修補給空間、親子及無障礙公廁、淋浴設施，以及展示與賣店空間，並同步整合周邊停車與開放場域，全面提升使用品質，讓空間兼具實用性與美感。
月美車站前身為1922年設立的「月野驛」，歷經不同時代更名，陪伴地方走過90餘年的鐵道歲月，是許多關山居民共同的生活記憶。陳瑩指出，透過整體更新與景觀營造，老車站將轉化為結合鐵道記憶、田園景觀與旅遊服務的節點，讓歷史被保存，也讓空間重新被使用。
莊瑞雄則形容，月美驛站新建工程是送給關山鄉親最實在的「耶誕禮物」，未來將串聯關山與池上自行車道系統，成為花東縱谷自行車旅遊的重要節點，為地方帶來觀光與永續發展的新動能。
鎮長彭成豐表示，月美車站用地過去屬台鐵所有，感謝觀光署價購後釋出規畫空間，讓地方得以實現多年來的想法。未來不僅遊客有得吃、有得逛，居民也能在此休閒散步，成為社區共享的生活場域。
