基隆亂丟垃圾 115年元旦起開罰至少4800元

中央社／ 基隆25日電

基隆市環保局長馬仲豪今天說，明年元旦起，亂丟垃圾罰鍰從新台幣3600元，提高至4800元起跳，檢舉獎金從75%調高至80%，盼市民重視環境整潔，一同守望相助，不要再有人亂丟垃圾。

⭐2025總回顧

基隆市明年1月1日起有多項新措施上路，除提高亂丟垃圾罰鍰外，基隆市政府兒童及少年事務處今天表示，設籍基隆市的新生兒家庭，將發送「基隆市兒童日間定點臨時托育抵用－神隊友召喚卡」，持卡可抵用4小時定點臨時托育，減輕家庭初期育兒負擔。

另外，兒少處加碼補助全市居家托育人員健康檢查或保險費用，每人每年共新台幣1000元，將在明年上半年及下半年，安排期程受理申請。

公共安全方面，消防局指出，明年將針對獨居長者（75歲以上優先）及有炊事不慎火災潛勢住家，每戶補助安裝1顆瓦斯爐自動關閉裝置，消防局統一採購後，由得標廠商派員到府安裝，目標明年3月前實施。

此外，民政處辦理里鄰守望相助監視器補助作業計畫，基隆市居民（不限設籍）可向住所地區公所，提出申請補助設置監視器，每具最高補助3500元。

基隆特色公車亭小確幸 公私協力飛機艙、熱狗堡、大鯨魚有溫度

基隆近年透過公私協力方式打造9座特色候車亭，結合熱門景點，融入在地元素，成為街頭溫暖一景，有飛機艙、熱狗堡、郵務車、大鯨...

台東關山月美驛站重生 4500萬打造縱谷新門戶

閒置超過10年的台東縣關山鎮月眉地區「月美車站」，即將迎來新生命。隨著花東鐵路路線調整，這座曾陪伴地方近百年的老車站退役...

天災不斷高普考報到率跌破6成 花蓮縣府推返鄉交通補助

花蓮縣近年接連發生地震、颱風等天災，鐵公路交通不穩定，搶災、重建等工作量大增，都影響公務員報到意願，今年度高普考報到率不...

影／6.1強震撼台東...卑南納骨塔骨灰甕掉落 市區生命園區平安

台東昨傍晚發生芮氏規模6.1地震，卑南鄉震度達5弱，震央附近的卑南鄉公所附設初鹿村朝安堂納骨塔因劇烈搖晃傳出災情，今上午...

影／近百年基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷遭撞損 將增防撞桿

有近百年歷史的歷史建築基隆「漁會正濱大樓」，建物屋簷結構近日遭大貨車轉彎撞擊，大片水泥塊掉落嚴重毀損，文化觀光局表示，將...

台東騎YouBike更安心！ 縣府買單傷害險 明年起先投保再上路

騎YouBike也有保險，而且不用自己掏錢。台東縣政府宣布，自明年1月1日起，YouBike2.0及2.0E全車種將全面...

