影／6.1強震撼台東...卑南納骨塔骨灰甕掉落 市區生命園區平安

台東昨傍晚發生芮氏規模6.1地震，卑南鄉震度達5弱，震央附近的卑南鄉公所附設初鹿村朝安堂納骨塔因劇烈搖晃傳出災情，今上午受災家屬陸續到場處理，神情凝重。所幸市區台東市生命園區經查未出現嚴重損害，市公所也出面說明，請市民放心。

卑南鄉殯葬所長吳澲宏表示，此次地震造成朝安堂納骨塔5樓共有9個骨灰甕掉落破裂，但皆為單一個體，骨灰未混雜，已第一時間通知家屬前來善後。他指出，園區先前已加裝綁繩與固定措施，災情相較以往地震明顯減輕，未擴大成更嚴重破壞。

受災家屬坦言，一早接到殯葬所通知時相當震驚，「趕來看到甕破掉真的很心痛，但還好沒有混在一起，算是不幸中的大幸」。也有家屬表示，地震無法預料，只希望後續能再加強防震，讓先人能安穩長眠。

另地震發生後，台東市長陳銘風今早親自前往生命園區逐一勘查。經全面檢視，園區內納骨櫃皆加裝防震桿，櫃體與骨骸罐結構穩固，並無掉落或嚴重受損情形。