影／近百年基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷遭撞損 將增防撞桿

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷近日遭撞損，大片水泥塊散落一地。記者游明煌／攝影
基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷近日遭撞損，大片水泥塊散落一地。記者游明煌／攝影

有近百年歷史的歷史建築基隆「漁會正濱大樓」，建物屋簷結構近日遭大貨車轉彎撞擊，大片水泥塊掉落嚴重毀損，文化觀光局表示，將盡速原貌修復，並向肇事者求償，是否依違反文化資產保護法告發，將進一步研議，將規畫防撞桿，避免類似事情再發生。

近日民眾發現位中正路393巷正濱漁港旁的「漁會正濱大樓」右側屋簷大面積被撞擊，地上散落多塊破損水泥塊。文化觀光局說明，12月22日發現大樓屋簷毀損，經調閱監視器後發現，是進入旁邊停車場的大貨車撞擊造成，已報警調查。

文觀局說，後續將盡速找廠商修復，並向肇事者求償，規畫在地面裝設防撞桿，避免類似事情再度發生。屋簷屬整體建物結構的一部分，因距車道很近，遭到大力撞擊毀損。

漁會正濱大樓為日治時期正濱漁港旁最重要的漁業行政中心，1935年（昭和10年）建成啟用，2003年市府列入歷史建築，經市府修復活化利用打造為「漁業產業文化園區」，2022年重新對外開放。

文觀局指出，漁會正濱大樓舊稱「水產館」，是基隆少數保存完整的日本時代漁業產業建築。日治時期台灣有關的漁業歷史建築並不多，以2層樓大面積的漁業行政、交易及生活文化中心的漁業建築更少，在漁業文化的傳承上的獨特性，具稀有性及對漁業文化的歷史紀念性。外牆鋪面所使用的「磁磚」，是一種在1920 年代由北投窯廠所生產的面磚，為避免反光，乃在表面作成凹凸摺線，被稱為十三溝面磚。

基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷近日遭撞損，大片水泥塊散落一地。記者游明煌／攝影
基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷近日遭撞損，大片水泥塊散落一地。記者游明煌／攝影
基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷近日遭撞損，大片水泥塊散落一地。記者游明煌／攝影
基隆歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷近日遭撞損，大片水泥塊散落一地。記者游明煌／攝影

