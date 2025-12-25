台東騎YouBike更安心！ 縣府買單傷害險 明年起先投保再上路

騎YouBike也有保險，而且不用自己掏錢。台東縣政府宣布，自明年1月1日起，YouBike2.0及2.0E全車種將全面實施「完成公共自行車傷害險投保後才能租借」的新制，保費由縣府全額負擔，使用者無需支付任何費用，等同政府直接替騎士買好保險，讓騎車這件日常小事，多一層安心保障。

環保局指出，這項公共自行車傷害險屬人身保險，只要在騎乘期間發生意外，造成死亡、失能或住院等情況，都可依保險契約申請理賠，最高理賠金額達新台幣100萬元。整個投保流程不收費、不加價，保費全由政府負擔，對使用者來說幾乎是「無痛升級」。

近年來，YouBike逐漸融入台東人的生活，不論是上班通勤、買菜採買，或是旅客慢慢騎、慢慢看風景，都成了街頭常見畫面。縣府也看見使用人次穩定成長，在推動低碳交通的同時，決定把「安全感」一起補齊，讓民眾在享受便利之餘，也能降低意外風險。

有市民就直言，「以前騎腳踏車多少會擔心，現在知道縣府已經幫忙保好，感覺比較敢騎，也比較放心讓家人用」。也有常騎YouBike的洪姓遊客表示，在人生地不不熟的騎車，有保險在身，心理壓力真的小很多。