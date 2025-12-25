聽新聞
捷運設八堵機廠 地方存疑慮

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市長謝國樑宣布明年1月將迎來基隆捷運第一個動工典禮在七堵，未來將有5場站聯開案、新市鎮開發等，打造基隆為國際級城市。因基捷、民汐線與汐東線等捷運車輛調度需求增設八堵機廠，出現地方反彈，新北前天開說明會，地方指整體開發時程與條件不明確，地主對是否參與開發抱持疑慮。

謝國樑昨舉行就職滿3周年記者會，說明施政成果與後續推動方向。對民進黨議長童子瑋將出馬挑戰，謝回應「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」

基隆市八堵機廠因基隆捷運、民汐線與汐東線等捷運路線完工通車後車輛調度需求而設，引發反彈，地方憂，整體開發時程與條件不明確，地主對是否參與開發抱持疑慮，還待整合溝通。

新北捷運局說明，基隆捷運計畫已完成基本設計作業，北北基三市有共識，由新北市府擔任八堵機廠開發主管機關，將透過分階段開發方式，優先取得基隆捷運必要設施所需用地，其餘範圍等民汐線北市段綜合規畫核定後辦理。

基隆議員陳冠羽說，不少地主對是否參與開發抱持疑慮，主因在於整體開發時程與條件尚未明確。完整開發仍須待民生汐止線核定後才能獲得聯合開發機會，實際容積率與建蔽率目前都不確定，開發期程影響地主權益，應再溝通。

