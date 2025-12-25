花蓮馬太鞍溪上游 空投種子復育

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩溢流造成嚴重災情，因山區仍有大面積崩塌，為降低土砂沖刷及堰塞湖形成風險，林業及自然保育署出動直升機與無人機，在裸露邊坡撒播本土植物種子，另預計明年6月前完成便道，汛期前評估壩頂降挖。

馬太鞍溪上游因崩塌嚴重，曾接連形成3個堰塞湖，目前僅9月溢流的堰塞湖還存在，其餘2個新生堰塞湖都在溢流沖刷後消失。

林業署花蓮分署表示，馬太鞍溪上游左側有大規模崩塌，新舊崩塌面積大約500公頃，形成光禿禿的裸坡，由於地勢陡峭，考量安全性，決定出動直升機及無人機空投種子，進行植生復育工作。

花蓮分署長黃群策表示，選擇土砂相對較穩定的邊坡進行植生撒播的試驗，第一階段已撤播3公頃，以原生種的赤楊、九芎、五節芒、高山甜根子草等草種、樹種為主，若成效不錯，會擴大復育面積，希望植物根系固定土石，減少豪雨一來就沖刷及土石崩塌的風險。

花蓮分署持續監控堰塞湖狀況，目前蓄水量約28.3萬噸，是溢流前0.32%，狀況穩定。花蓮分署表示，將沿著溪床開闢13公里長的便道，讓機具能到堰塞湖施工，近日已經決標，預計明年6月完成，在汛期前評估進行壩頂降挖工程，也會設置攔砂壩，減少土砂下移淤積河道。