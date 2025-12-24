聽新聞
0:00 / 0:00

部基醫院與人安基金會關懷弱勢提供健檢服務 再送福氣暖暖包

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦2025「基醫聖誕傳遞愛」弱勢民眾健康篩檢活動，希望讓弱勢朋友在寒冬中也能感受到社會的溫暖。

⭐2025總回顧

衛福部基隆醫院社會工作室主任蔡聖華表示，部基每年耶誕節前，都會特別關懷基隆弱勢民眾的福祉，提供健康篩檢、醫師諮詢及愛心物資等，並感謝人安基金會基隆平安站共同攜手，服務弱勢族群。

部基和基隆平安站今天在中正區中船、正船、入船聯合里民活動中心，舉辦弱勢民眾健康篩檢活動，檢查項目包括量測身高、體重、腰圍、血壓及血糖，並安排王昱凱、李卓穎2位PGY醫師，現場提供受檢民眾健康諮詢與說明。

部基為鼓勵弱勢朋友參加活動，全程參與並完成篩檢，可獲贈得「福氣暖暖包」，含含暖暖包10個、保久乳6瓶、乾糧4包及環保袋1個，希望讓弱勢朋友一起感受佳節氣氛。

衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦弱勢民眾健康篩檢活動，讓弱勢朋友在耶誕節前感受到社會溫暖。圖／部基提供

基隆 篩檢 暖暖包 耶誕節 衛福部

延伸閱讀

中市勞工總工會結合關懷弱勢 攤販工會理事長：景氣差弱勢更弱

Audi 年度健檢服務開跑 回廠可享免費行車健診與專屬優惠禮遇

保單健檢 數位科技幫大忙

一年吃上600碗拉麵 44歲男靠六習慣「維持標準身材、健檢無紅字」

相關新聞

部基醫院與人安基金會關懷弱勢提供健檢服務 再送福氣暖暖包

衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦2025「基醫聖誕傳遞愛」弱勢民眾健康篩檢活動，希望讓弱勢朋友在寒冬中也...

基隆長庚醫院辦耶誕活動 讓病人在治療歷程中也能感受節慶溫度

基隆長庚紀念醫院今天與在地表演團體和志工，舉辦「舞動聖誕・樂聲傳愛」音樂舞蹈關懷活動，透過現場演出與互動，陪伴住院病人、...

宜蘭頭城建築工地挖出木構件「非考古遺址」 文資審議今同意廠商復工

宜蘭某建築工地日前挖出一批木質構件，縣府邀請的專家學者現勘認為，木構件屬於人造物，工地並無考古文化層。

基隆南榮路改善人車爭道 第二階段280公尺人行道拓寬將完工

基隆市南榮路是市區重要聯外交通要道，交通流量龐大，但長期以來人行空間不連貫且多處受限，市府打造南榮路廊友善道路空間，第二...

打造高架橋下長輩樂園 基隆新建社區獲全台社區「金點之星」

基隆市新建社區照顧關懷據點位基隆火車站鐵道旁，一群志工利用國1起點高架橋下空間，20年來開闢開心農場，用自己的雙手種下健...

馬太鞍溪上游山壁崩塌裸露 無人機、直升機出動空投本土植物

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩溢流造成嚴重災情，後續還兩度崩塌形成新堰塞湖。因山區仍有大面積崩塌，為降低堰塞湖形成風險，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。