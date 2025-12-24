部基醫院與人安基金會關懷弱勢提供健檢服務 再送福氣暖暖包

衛生福利部基隆醫院今與人安基金會基隆平安站，合辦2025「基醫聖誕傳遞愛」弱勢民眾健康篩檢活動，希望讓弱勢朋友在寒冬中也能感受到社會的溫暖。

衛福部基隆醫院社會工作室主任蔡聖華表示，部基每年耶誕節前，都會特別關懷基隆弱勢民眾的福祉，提供健康篩檢、醫師諮詢及愛心物資等，並感謝人安基金會基隆平安站共同攜手，服務弱勢族群。

部基和基隆平安站今天在中正區中船、正船、入船聯合里民活動中心，舉辦弱勢民眾健康篩檢活動，檢查項目包括量測身高、體重、腰圍、血壓及血糖，並安排王昱凱、李卓穎2位PGY醫師，現場提供受檢民眾健康諮詢與說明。