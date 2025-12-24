基隆長庚醫院辦耶誕活動 讓病人在治療歷程中也能感受節慶溫度

基隆長庚紀念醫院今天與在地表演團體和志工，舉辦「舞動聖誕・樂聲傳愛」音樂舞蹈關懷活動，透過現場演出與互動，陪伴住院病人、家屬及門診民眾度過耶誕節。

基隆長庚醫院表示，醫院長期推動醫療公益與人文關懷服務，今晚是耶誕夜，因此在白天籌辦活動，希望讓病人與家屬在治療歷程中，也能感受到節慶的溫度與陪伴。

基隆長庚副院長李立夫感謝表演團體與志工長期投入醫療關懷服務，並逐一頒發感謝狀，肯定大家以專業與愛心，陪伴病人與家屬度過治療歷程中艱辛的時刻。

李立夫說，醫療照護除了專業治療，更需要情感支持與人際連結，期盼透過音樂與藝術，讓病人與家屬在醫院中感受到被陪伴、被理解的溫暖力量。

今天的節目由賴翠琪老師率領「希望與光」志工團揭開序幕，志工們手持搖鈴與響鈴，以唱遊方式演唱〈聖誕鈴聲〉、〈聖誕老人進城來〉等經典聖誕歌曲，並接續帶來〈魯道夫紅鼻子馴鹿〉、〈快樂頌〉與〈北風呼呼吹〉等曲目，熟悉而輕快的旋律，讓現場洋溢節慶氣氛，也吸引不少病人、家屬與門診民眾駐足聆聽。

波波舞蹈團黃懿閎老師率領團員，帶來〈Jingle Bells〉與〈Bumble Bee〉等熱情舞碼，活潑的節奏與活力的舞步，炒熱現場氣氛，為醫院增添滿滿歡樂能量。

壓軸演出節目是凱風樂團蔡柏松老師團隊，演奏〈風微微情綿綿〉、〈The One You Love〉、〈茫茫到深更〉、〈白鴿〉等多首耳熟能詳的旋律，並以聖誕組曲作結，在溫柔樂聲中為活動畫下動人句點。

活動尾聲，李立夫化身耶誕老人走入人群，親自將禮物送到病人與家屬手中，以最貼近人心的方式傳遞祝福，拉近醫院與民眾之間的距離，也讓活動在歡笑與感動中，留下難忘的聖誕回憶。