宜蘭頭城建築工地挖出木構件「非考古遺址」 文資審議今同意廠商復工

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣頭城鎮建築工地日前挖出一批木構件，經學者專家現勘後並非考古遺址，縣府今天召開文資審議，同意廠商復工。圖／文化局提供
宜蘭某建築工地日前挖出一批木質構件，縣府邀請的專家學者現勘認為，木構件屬於人造物，工地並無考古文化層。

縣文化局今開會討論後續廠商如何復工，並建請文資審議會授權縣府，未來現勘後結論為「變更施工方式或工程配置後未有下挖行為或考古施工監看」，無破壞考古遺址之虞，能否以通案形式同意復工。文化團體卻批評「宜蘭縣政府不演了，要求未來挖到考古遺址免停工。」

對此，代理縣長林茂盛強調，縣政府不可能做出違反文資法規定的決議，而且建築工地若挖到考古遺址，當然要停工。

全案起源於頭城鎮建築工地挖出一批木質構件，文化團體認為疑似「古沉船」，本月2日經縣府通報文化部文資局，3日會同縣府建設處前往現場勘查，並向3位專家學者請益，初步判斷木質構件且經加工、用途不明的構造物；4日把木構件移置文化局所屬場域存放保留。

5日縣府文化局再度邀請考古遺址專家學者前往工地進行現勘，現場未發現史前或歷史時間考古文化層，確認工地範圍不是考古遺址。

縣府當時也強調，營建工程或開發行為進行中發現疑似考古遺址時，廠商應即停止工程或開發行為，並通知主管機關，若未規定將依文資法，最重可開罰200萬元，此案必須經縣府同意，廠商才能復工。

由於施工廠商未復工，縣府文化局今天下午邀集文資委員召開考古遺址審議會，第一案討論頭城鎮建築工地於工程進行中發現木質構件，第二案討論今後若遇類似案件時，建請文資審議會授權，同意採通案處理。

針對第一案做出決議，同意通過開發單位復工，並要求施工單位於復工前應委託考古專家學者進行施工監看。據了解，文資委員花了大約兩個小時討論復工案，業者也列席做說明，由於建築工地已開挖10公尺深停工，加上宜蘭多雨氣候，委員也擔心工地公安問題，既然現地無考古遺址，一致同意復工。

第二案決議，審議會理解縣府係為兼顧文化保存及公共安全之立意，惟建議縣府研議更周延的配套措施後，再提送審議會審議。

不過，審議會尚未召開前，暗坑文化工作室22日在臉書貼文批評「宜蘭縣政府不演了，要求未來挖到考古遺址免停工」，指出宜蘭縣政府提案「要求文資審議會同意未來挖到考古遺址不用停工」，真的讓人震驚！任何會議結論都不能違反母法規範，但宜蘭縣政府直接要求文資會做出違反文資法的決議，真是讓人驚訝！

