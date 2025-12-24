快訊

花蓮耶誕市集起跑 警方設武裝應變小組加強維安

中央社／ 花蓮縣24日電

花蓮縣府今天起至28日在縣府前公園舉行幸福耶誕城市集活動，鑑於台北市日前發生隨機攻擊事件，花蓮警方提升警戒層級，設置機動派出所，成立武裝應變小組，加強巡視會場狀況。

幸福耶誕市集每天下午3時至晚間9時開放，地點在花蓮縣府前石雕公園及無名路部分路段，現場除了有多個特色攤位，還有福音耶誕樹、超大型「耶夫勒羊」及快遞包裹裝置藝術，讓遊客可拍照打卡。

會場周邊道路封閉，活動期間花蓮縣府安排接駁車，每小時1班車，從花蓮轉運站發車，停靠東大門、煙波大飯店、石雕公園、美侖大飯店及福容飯店。

花蓮警分局表示，5天活動除了規劃交通維護、民眾散場疏導勤務，鑑於北部日前發生的隨機攻擊事件，也編排充足警力在現場周邊巡視。

警方表示，會場設有機動派出所，也成立武裝應變小組，全程攜帶械彈、臂盾、密錄器及蒐證器材，以因應突發狀況；夜間活動時段，則會加強巡邏密度，提升見警率，確保攤位及環境防竊與安全維護。

