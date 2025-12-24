快訊

基隆南榮路改善人車爭道 第二階段280公尺人行道拓寬將完工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆南榮路改善人車爭道，第二階段280公尺人行道拓寬將完工。圖／基隆市政府提供
基隆南榮路改善人車爭道，第二階段280公尺人行道拓寬將完工。圖／基隆市政府提供

基隆市南榮路是市區重要聯外交通要道，交通流量龐大，但長期以來人行空間不連貫且多處受限，市府打造南榮路廊友善道路空間，第二階段即將完成280公尺道路改善，人行道拓寬、路口安全設施整合及車道配置調整後空間更加友善。

市府工務處養護工程科長廖俊育表示，南榮路是市區重要聯外交通要道，交通流量龐大，但人行空間不連貫且多處受限。改善工程經費2700餘萬元，工程涵蓋人行道新建與拓寬、增設行人庇護島、建置共同管溝以減少重複開挖，並同步進行路面重新刨鋪。

此外，考量該路段車流交織問題，特別於南榮路南向455巷口規畫增設「左轉專用道」，以維持主線車流順暢，降低追撞事故發生率。

廖俊育說，工程長度280公尺，但施作挑戰極高。由於該路段周邊商家林立，必須克服騎樓、既有巷弄與路面之間的高低落差問題，確保無障礙通行環境。為兼顧民生需求，市府針對沿線店家的卸貨需求，規畫專用的卸貨車格，並整併汽機車停車空間，在「通行安全」與「生活便利」之間取得平衡。

工務處表示，工程即將完工，12月26日夜間至翌日凌晨路面刨鋪，完工後南榮路整體市容景觀及人行安全性獲得改善，施工期間造成不便，感謝市民諒解。

