打造高架橋下長輩樂園 基隆新建社區獲全台社區「金點之星」

基隆市新建社區照顧關懷據點位基隆火車站鐵道旁，一群志工利用國1起點高架橋下空間，20年來開闢開心農場，用自己的雙手種下健康的菜與希望，把閒置畸零地變成3D彩繪廊道，成為社區新亮點。

今年度社區金點獎頒獎典禮昨在台灣戲曲中心舉行，頒發全台在社區照顧關懷據點及長照傑出貢獻的個人與團體。基隆中山區新建社區獲得金點之星團體獎，由衛福部政務次長呂建德頒獎。

新建社區照顧關懷據點位基隆火車站鐵道旁、國1起點高架橋下，20多年前，一群熱心的志工在鐵道旁小角落打造長輩第二個家。一名志工可嬤說，這裡種了很多菜，大家輪流澆水，看著農場收成很有成就感。

新建社區理事長簡秀月說，志工多年來把閒置畸零地變成3D彩繪廊道，讓原本灰暗的街角成為觀光客打卡秘境，長輩開闢開心農場，用自己的雙手種下健康的菜與希望。

基隆社會處長楊玉欣表示，感謝志工的付出，獲全國社區金點獎的肯定，到今年11月底，基隆市已布建107處社區照顧關懷據點，據點夥伴持續站在服務的第一線，連結公私資源，規畫創新服務。市府持續推動老幼共學、青銀共創、老老共照，以建構完善共生社區，讓基隆成為最有愛的高齡友善城市。