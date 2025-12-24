馬太鞍溪上游山壁崩塌裸露 無人機、直升機出動空投本土植物

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩溢流造成嚴重災情，後續還兩度崩塌形成新堰塞湖。因山區仍有大面積崩塌，為降低堰塞湖形成風險，林業及自然保育署出動直升機與無人機出動，在裸露邊坡撒播本土植物種子，也預計在明年6月前完成便道，汛期前評估壩頂降挖。

林業署花蓮分署表示，馬太鞍溪上游堰塞湖目前狀況穩定，蓄水量約28萬立方公尺，是溢流前的0.32%。不過，馬太鞍溪上游左側還有一個非常大規模的崩塌，大約2、300公尺山壁崩落，形成大面積裸坡。

花蓮分署表示，由於當地地勢陡峭，因此出動直升機及無人機，在相對較穩定的邊坡展開植生復育工作，預計一直到下個月要撒播20公頃種子，目前第一階段約撒了3公頃，以原生種的赤楊為主，也會有五節芒、高山甜根子草等本土植物，盼以根系固土，從源頭降低坡面沖刷、土石崩塌的風險。

花蓮分署持續監控堰塞湖狀況，雖然保持穩定，但下游民眾仍然很擔心若再有地震、大雨，仍有潛在洪災發生的風險。花蓮分署表示，將進行壩頂降挖及設置攔砂壩等工程。

花蓮分署表示，計畫沿著溪床開闢13公里長的便道，讓機具能到堰塞湖施工，近日已經決標，預計明年6月完成，汛期前評估進行壩頂降挖工程，施工便道已經決標，將沿著溪床開設長達十三公里的便道，預計明年六月完成，並在汛期前評估進行壩頂降挖。