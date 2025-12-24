台東地王蟬聯逾40年 最便宜在嘉明湖附近

明年台東土地現值和公告地價日前經過評議通過，台東市正氣路和光明路口現值每坪逾新台幣67萬元，蟬聯「地王」；最便宜的是嘉明湖附近，公告地價每坪約20元。

台東縣政府115年土地現值及公告地價，22日已由地價暨標準地價評議委員會評議通過。

台東縣政府地價科員高孟和今天告訴中央社記者，土地現值及公告地價平均調幅為1.82%及2.28%，最貴的公告土地現值仍由位於台東市正氣路與光明路之角地掄元，每平方公尺新台幣20萬4500元（每坪67萬4850元）；最低地公告土地現值是鸞山段下野部落西側臨溪之土地每平方公尺36元（每坪118.8元）。

最低的公告地價則位於鄰高雄市及花蓮縣的林班地，包含嘉明湖和三叉山附近，每平方公尺6元（每坪19.8 元）。

台東縣政府地政處表示，近年台東縣內各項重大公共工程，如花東鐵路雙軌計畫、台9線拓寬工程持續推動建設；以及積極推動觀光發展吸引人潮，帶動商業需求增加。因此，在交通便利性提升及生活環境改善下也牽動著房地交易行情，又近年政府推行相關稅制及貸款成數等政策影響，交易量較上期縮減，交易價格呈現緩漲趨勢。