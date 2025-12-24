基隆施政滿3年成績 謝國樑：讓市民、議員打分數

快訊

中央社／ 基隆24日電

基隆市長謝國樑即將就任滿3年，對於施政成績，今天他表示讓市民、議員打分數。無黨籍市議員張耿輝評分80分，民進黨市議員張顥瀚則給50分，理由是缺乏城市長遠發展藍圖。

謝國樑上午視察七堵室內兒童樂園擴建工程後受訪說，市府推動的室內兒童樂園獲得家長高度肯定，0至6歲累計使用人次已達48萬，滿意度表現亮眼，下一階段將延伸服務對象，例如預計於城際轉運站3樓設置青少年活動區。

謝國樑說，市府大力推動騎樓整平工程，近2年完成1萬4624平方公尺，相較前市府8年間僅完成2404平方公尺，成效明顯提升。市府並成立「LINE照護平台」，累計完成6000餘件專業諮詢，甚至有家長在國外旅遊期間，透過平台即時獲得協助。

記者詢問，3年施政為自己打幾分，謝國樑說，很抱歉，他現在知道不要為自己打分數，而是讓市民打分數，最起碼是讓市議員打分數。好的意見他都有聽進去，也努力做好每件事，過程中絕對有檢討空間。

不過，謝國樑說，市府發包出去的公共工程，絕對透明、公開且可受檢驗，沒有一件有問題，市府也花了許多時間，針對城際轉運站、田徑場等，在幾乎沒有任何抱怨的情況下，協助前市府落實工程。

張耿輝表示，給謝國樑評分80分應該不為過，謝國樑在7個行政區設室內兒童樂園，並逐步擴建樂園，甚至吸引許多外縣市家長帶孩子前來玩耍，市府並設立兒童、長者照護平台及推動騎樓整平等政策，至於剩下20分，則是市府的努力空間。

張顥瀚指出，他為謝國樑評分50分，理由是謝國樑執政3年主打「有感施政」，但施政內容僅著墨於短期服務型政策，未提出清楚且具體的城市長遠發展藍圖，讓市民難以理解未來城市發展方向。

