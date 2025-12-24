縣政成果報告 林茂盛：明年39項亮點計畫 未來10年6600億建設宜蘭

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭代理縣長林茂盛帶領縣府團隊報告7年縣政成果，「蘭ㄟ厝，咱來顧」實踐對縣民幸福生活的承諾。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛向縣民報告7年的施政成果以及未來的施政重點，縣府以安全便捷道路、守護鄉親的力量、遍地有歡笑聲、溫暖的照顧、可靠的肩膀及安心的所在等6大面向，實踐對縣民幸福生活的承諾。

副縣長林茂盛於今年元月代理縣長將滿1年，12月25日是縣長就職日，林茂盛帶領團隊今天在記者會中報告7年施政，他多次提到縣長林姿妙任內所做建設，施政不只讓民眾看得到、更要感受到，並強調未來10年，中央與地方投入宜蘭的總建設經費將高達6600億元。

在交通建設方面，林茂盛表示，獲得多項具體且關鍵性進展，台62線延伸宜蘭於上月通過可行性評估，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架綜合規劃，近期也通過國發會審查，無論是公路或鐵路建設皆持續穩健推進，逐步完善宜蘭對外與縣內交通網絡，為鄉親往來通勤與返鄉出行帶來更安全、便捷的選擇。

防災方面，以打照韌性城市為目標，推動治水及防災設施建設，包含蘇澳溪分洪道、五結防潮閘門等工程，今年都順利爭取中央經費補助；因應生活中的各項挑戰，陽明交通大學附設醫院二期擴建持續推進，心理衛生中心也已全數投入營運，從防災到照護，為安全與安心生活奠定穩固基礎。

他說，宜蘭的美好與歡樂不只留在人們心裡，也真實存在於生活每個角落，無論是蘭海鐵道五漁村或冬山河旅遊廊帶，無論走到哪都能遇見讓心放鬆的幸福空間，在宜蘭每一段旅程，都伴隨著歡笑聲。

針對全齡人才的關懷，林茂盛強調，這是縣府責無旁貸的使命，從兒童、產婦到長者，持續打造更友善、更有溫度的生活支持體系，營養午餐3.0、長照食堂2.0、高齡生活3.0、連續3年調升生育津貼，守護每一個年齡層的幸福。

林茂盛表示，縣府陪伴青年逐夢，打造青創基地、完善運動環境培育更多優秀人才、推動老屋新生命、傾聽多元族群的聲音，並將於明年成立原民處，讓每位鄉親、每個族群都能在宜蘭安心生活。

他最後強調，所謂幸福不是一句抽象的口號，而是一種踏實心安的生活狀態，宜蘭的幸福存在於生活中的每一個細節；展望明年縣府推動總經費達31.7億元的39項新興及亮點計畫，以務實穩健的步伐向前邁進，幸福家園由縣府來守護「蘭ㄟ厝，咱來顧」。

宜蘭代理縣長林茂盛報告7年縣政成果，強調「蘭ㄟ厝，咱來顧」，未來10年的宜蘭，中央與地方投入的總建設經費將高達6600億元。圖／縣府提供
宜蘭代理縣長林茂盛（右）與秘書長吳志宏說明，縣府團隊完成6大施政面相，「蘭ㄟ厝，咱來顧」，實踐對縣民幸福生活的承諾。記者戴永華／攝影
宜蘭代理縣長林茂盛報告7年縣政成果，強調「蘭ㄟ厝，咱來顧」，未來10年的宜蘭，中央與地方投入的總建設經費將高達6600億元。圖／縣府提供
