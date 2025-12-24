快訊

台東「史上最強」跨年將到來 張惠妹A-Lin同台大陣仗舞台曝光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「史上最強」2026台東跨年晚會將於12月31日在台東國際地標登場，舞台器材近日陸續運抵，並開始搭建，規模陣仗龐大。記者尤聰光／攝影
「史上最強」2026台東跨年晚會將於12月31日在台東國際地標登場，舞台器材近日陸續運抵，並開始搭建，規模陣仗龐大。記者尤聰光／攝影

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在台東國際地標登場，隨著首批舞台器材近日陸續運抵，現場已悄悄瀰漫跨年前的熱鬧氣氛。今年跨年卡司被稱為「史上最強」，不僅迎來天后張惠妹與同為台東之光的A-Lin首度同台，還集結9組歌王歌后級陣容，也讓舞台規格一開始就備受關注。

⭐2025總回顧

連日來，大型貨車進出國際地標，鋼架、燈光設備陸續進場，搭建工程正式展開。站在一旁圍觀的民眾直呼「一看就知道不一樣」。林姓市民表示，自己參加過不少台東大型活動，卻從沒看過舞台器材鋪滿整片草地。

「這次真的很誇張，感覺整個國際地標都要被舞台包起來了」。周姓市民說，天后級演出果然是高規格，還沒跨年，就已經開始期待那天會有多嗨。

現場工作人員透露，整體舞台搭建約需5個工作天，完成後的主舞台背景高度將超過3層樓，屆時幾乎會遮住國際地標建物本體，呈現前所未見的震撼視覺效果。不過，近期東北季風增強，風勢明顯，對高空作業多少帶來挑戰。

一名參與搭建的工作人員坦言，風大確實需要特別留意安全，「但大家都希望工程能順利完成，讓跨年夜呈現最好的舞台效果。」隨著舞台逐步成形，也讓不少市民提前感受到跨年的腳步，期待12月31日當晚，國際地標能再次成為全台注目的焦點。

現場工作人員透露，整體舞台搭建約需5個工作天，完成後的主舞台背景高度將超過3層樓。記者尤聰光／攝影
現場工作人員透露，整體舞台搭建約需5個工作天，完成後的主舞台背景高度將超過3層樓。記者尤聰光／攝影

舞台 跨年晚會 台東

相關新聞

縣政成果報告 林茂盛：明年39項亮點計畫 未來10年6600億建設宜蘭

宜蘭縣政府今天舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛向縣民報告7年的施政成果以及未來的施政重點，縣府以安全便捷道路、守護...

台東「史上最強」跨年將到來 張惠妹A-Lin同台大陣仗舞台曝光

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在台東國際地標登場，隨著首批舞台器材近日陸續運抵，現場已悄悄瀰漫跨年前...

基隆捷運設八堵機廠地方反彈 新北規畫說明會地方仍存疑慮

基隆市八堵機廠因基隆捷運、民汐線與汐東線等捷運路線完工通車後車輛調度需求增設，但地方反彈，新北市昨召開規畫說明會。北北基...

宜蘭代理縣長林茂盛報告縣政成果被問選縣長？他只重複一句老話…

宜蘭縣政府今天在縣民大廳舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛以6大面相報告施政及及未來展望，強調縣府團隊秉持縣民就是咱...

沒有活動也不缺曙光！台東迎2026第一道光 線上線下都能追日出

迎接2026年進入倒數階段，全台各地紛紛規畫跨年、迎曙光活動，不過台東兩大指標景點—成功鎮三仙台與太麻里曙光園區，今年再...

鏟子不再只是救災工具 光復藝術家將「遺鏟」編進耶誕祝福

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，大批鏟子超人投入清淤救災，留下不少「遺鏟」，在地編織藝術家將鏟子以彩色毛線重新包裝美化...

