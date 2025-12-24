台東「史上最強」跨年將到來 張惠妹A-Lin同台大陣仗舞台曝光

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在台東國際地標登場，隨著首批舞台器材近日陸續運抵，現場已悄悄瀰漫跨年前的熱鬧氣氛。今年跨年卡司被稱為「史上最強」，不僅迎來天后張惠妹與同為台東之光的A-Lin首度同台，還集結9組歌王歌后級陣容，也讓舞台規格一開始就備受關注。

連日來，大型貨車進出國際地標，鋼架、燈光設備陸續進場，搭建工程正式展開。站在一旁圍觀的民眾直呼「一看就知道不一樣」。林姓市民表示，自己參加過不少台東大型活動，卻從沒看過舞台器材鋪滿整片草地。

「這次真的很誇張，感覺整個國際地標都要被舞台包起來了」。周姓市民說，天后級演出果然是高規格，還沒跨年，就已經開始期待那天會有多嗨。

現場工作人員透露，整體舞台搭建約需5個工作天，完成後的主舞台背景高度將超過3層樓，屆時幾乎會遮住國際地標建物本體，呈現前所未見的震撼視覺效果。不過，近期東北季風增強，風勢明顯，對高空作業多少帶來挑戰。