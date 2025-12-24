停業95天 全聯花蓮光復中山門市26日恢復營業

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
停業95天後，全聯花蓮光復中山門市12月26日恢復營業。圖／全聯提供
停業95天後，全聯花蓮光復中山門市12月26日恢復營業。圖／全聯提供

馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，當地重建工作持續進行中，全聯宣布，當時受影響的全聯花蓮光復中山門市，歷經95天停業整建，將於12月26日正式恢復營業，再次為在地居民提供便利的生活服務。

全聯表示，本次復業不僅完成門市全面整修，也同步增設擋水牆等防護設施，強化整體結構安全，提升防災韌性，盼能在第一線守護員工與顧客的購物安全，陪伴社區安心重返日常。

全聯也說，為感謝鄉親朋友長期的支持，光復中山門市於重新開幕期間推出多項感恩回饋活動，26日開幕當天，使用全支付全店消費滿1000元，送100元全聯禮券，全店消費滿599元，可享「廚房紙巾/洗碗精/液體皂」好禮3選1，保養、美妝及功能型保健食品單筆每滿599元，即送100元全聯禮券。

相關新聞

縣政成果報告 林茂盛：明年39項亮點計畫 未來10年6600億建設宜蘭

宜蘭縣政府今天舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛向縣民報告7年的施政成果以及未來的施政重點，縣府以安全便捷道路、守護...

打造高架橋下長輩樂園 基隆新建社區獲全台社區「金點之星」

基隆市新建社區照顧關懷據點位基隆火車站鐵道旁，一群志工利用國1起點高架橋下空間，20年來開闢開心農場，用自己的雙手種下健...

馬太鞍溪上游山壁崩塌裸露 無人機、直升機出動空投本土植物

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩溢流造成嚴重災情，後續還兩度崩塌形成新堰塞湖。因山區仍有大面積崩塌，為降低堰塞湖形成風險，林...

台東「史上最強」跨年將到來 張惠妹A-Lin同台大陣仗舞台曝光

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在台東國際地標登場，隨著首批舞台器材近日陸續運抵，現場已悄悄瀰漫跨年前...

基隆捷運設八堵機廠地方反彈 新北規畫說明會地方仍存疑慮

基隆市八堵機廠因基隆捷運、民汐線與汐東線等捷運路線完工通車後車輛調度需求增設，但地方反彈，新北市昨召開規畫說明會。北北基...

宜蘭代理縣長林茂盛報告縣政成果被問選縣長？他只重複一句老話…

宜蘭縣政府今天在縣民大廳舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛以6大面相報告施政及及未來展望，強調縣府團隊秉持縣民就是咱...

