停業95天 全聯花蓮光復中山門市26日恢復營業
馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，當地重建工作持續進行中，全聯宣布，當時受影響的全聯花蓮光復中山門市，歷經95天停業整建，將於12月26日正式恢復營業，再次為在地居民提供便利的生活服務。
2025總回顧
全聯表示，本次復業不僅完成門市全面整修，也同步增設擋水牆等防護設施，強化整體結構安全，提升防災韌性，盼能在第一線守護員工與顧客的購物安全，陪伴社區安心重返日常。
全聯也說，為感謝鄉親朋友長期的支持，光復中山門市於重新開幕期間推出多項感恩回饋活動，26日開幕當天，使用全支付全店消費滿1000元，送100元全聯禮券，全店消費滿599元，可享「廚房紙巾/洗碗精/液體皂」好禮3選1，保養、美妝及功能型保健食品單筆每滿599元，即送100元全聯禮券。
