基隆捷運設八堵機廠地方反彈 新北規畫說明會地方仍存疑慮

基隆市八堵機廠因基隆捷運、民汐線與汐東線等捷運路線完工通車後車輛調度需求增設，但地方反彈，新北市昨召開規畫說明會。北北基三市已達成共識由新北市政府擔任八堵機廠開發主管機關，將優先取得基隆捷運必要設施所需用地，其餘範圍等民汐線台北市段綜合規畫核定後辦理取得。地方指出，整體開發時程與條件仍不明確，地主對是否參與開發抱持疑慮，還待整合溝通。

新北市捷運工程局表示，基隆捷運計畫已完成基本設計作業，北北基三市已達成共識由新北市政府擔任八堵機廠開發主管機關，並將透過分階段開發方式，優先取得基隆捷運必要設施所需用地，其餘範圍等民汐線台北市段綜合規畫核定後辦理取得。

基隆市政府表示，八堵機廠開發雖由新北市政府擔任開發主管機關，市府團隊仍作為市民順暢溝通的管道，請新北市政府納入基隆意見規畫。

捷運聯合開發除透過政府與民間合作取得捷運設施所需用地外，也將透過開發大樓興建投資帶動八中社區經濟發展，市府會在確保住宅區土地參與開發分配的容積權益，優於原分區加計都更獎勵容積的規模下訂定 。

基隆市議員陳冠羽表示，不少地主對是否參與開發抱持疑慮，主因在於整體開發時程與條件尚未明確。尤其完整開發仍須待民生汐止線核定後才能獲得聯合開發機會，實際容積率與建蔽率目前都不確定，開發期程跟獎勵是影響地主權益與投資判斷的關鍵變數，應再溝通。

陳冠羽指出，市府應將八堵車站一帶劃定為都市更新地區或捷運開發區域規畫，現行僅規畫A區設置八堵捷運站及其必要設施，Ｂ區仍待民生汐止線台北市段綜合規畫核定八堵機廠，兩塊區域皆未同步納入八堵路周遭的基隆市土地來做整體開發，八南里、八堵里等周邊區域亦未被納入整體評估，對基隆市民相對不利。