快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

宜蘭代理縣長林茂盛報告縣政成果被問選縣長？他只重複一句老話…

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛以6大面相報告施政及及未來展望，強調縣府團隊秉持縣民就是咱家的人、鄉親小事就是縣府的大事的精神，穩健推動政策與建設。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛以6大面相報告施政及及未來展望，強調縣府團隊秉持縣民就是咱家的人、鄉親小事就是縣府的大事的精神，穩健推動政策與建設。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府今天在縣民大廳舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛以6大面相報告施政及及未來展望，強調縣府團隊秉持縣民就是咱家的人、鄉親小事就是縣府的大事的精神，穩健推動政策與建設。會後，被問到做這麼好，是否參選縣長？他答案依舊沒變，重複一句老話「把事情做好」。

⭐2025總回顧

代理縣長林茂盛花了大約半小時，洋洋灑灑報告7年縣政與未來要推動的39項新興亮點計畫，縣政不僅要讓鄉親看得到、更要感受到，打造「住得安心、行得安全、生活有品質」的宜蘭。

記者會後，他再度被媒體問到是否參選2026宜蘭縣長？

林茂盛的答案與以往一樣，重申「把事情做好」，他說，在107年12月25日陪同林姿妙縣長一起進入宜蘭縣府服務，從那天開始，整個全心投入在宜蘭縣政，經過4年秘書長，2年副縣長及今年代理縣長，因全心投入，所以相關的社會、交通、文化、 教育各項目都清楚的，前7年奠定基礎建設，盼第8年推出新興亮點計畫，讓宜蘭越來越好。

被追問會出來選縣長嗎？他說，一直以來，他就是把縣政做好，宜蘭就是咱的厝，未來持續照顧宜蘭這間厝，最後回到在今天記者會主軸「蘭ㄟ厝、咱來顧」，與鄉親守護宜蘭，讓宜蘭越來越好。

施政報告記者會後，代理縣長林茂盛被問到做這麼好，是否參選宜蘭縣長？他答案依舊沒變，重複一句老話「把事情做好」。記者戴永華／攝影
施政報告記者會後，代理縣長林茂盛被問到做這麼好，是否參選宜蘭縣長？他答案依舊沒變，重複一句老話「把事情做好」。記者戴永華／攝影

宜蘭 林茂盛 記者會

延伸閱讀

故宮黃色小鴨、肉形石與史前文物同台 蘭博「勁水國寶」接軌國際 看見在地文化生命力

影／故宮國寶首次到宜蘭「勁水國寶」今開幕 全新包裝必看3大亮點

宜蘭淨零永續 縣府率先碳盤查示範通過國際查證、11村里獲低碳認證

宜蘭鐵路高架建設獲重大進展！政院今協商同意調降配合款57.55億

相關新聞

縣政成果報告 林茂盛：明年39項亮點計畫 未來10年6600億建設宜蘭

宜蘭縣政府今天舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛向縣民報告7年的施政成果以及未來的施政重點，縣府以安全便捷道路、守護...

台東「史上最強」跨年將到來 張惠妹A-Lin同台大陣仗舞台曝光

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在台東國際地標登場，隨著首批舞台器材近日陸續運抵，現場已悄悄瀰漫跨年前...

基隆捷運設八堵機廠地方反彈 新北規畫說明會地方仍存疑慮

基隆市八堵機廠因基隆捷運、民汐線與汐東線等捷運路線完工通車後車輛調度需求增設，但地方反彈，新北市昨召開規畫說明會。北北基...

宜蘭代理縣長林茂盛報告縣政成果被問選縣長？他只重複一句老話…

宜蘭縣政府今天在縣民大廳舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛以6大面相報告施政及及未來展望，強調縣府團隊秉持縣民就是咱...

沒有活動也不缺曙光！台東迎2026第一道光 線上線下都能追日出

迎接2026年進入倒數階段，全台各地紛紛規畫跨年、迎曙光活動，不過台東兩大指標景點—成功鎮三仙台與太麻里曙光園區，今年再...

鏟子不再只是救災工具 光復藝術家將「遺鏟」編進耶誕祝福

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，大批鏟子超人投入清淤救災，留下不少「遺鏟」，在地編織藝術家將鏟子以彩色毛線重新包裝美化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。