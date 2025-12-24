宜蘭代理縣長林茂盛報告縣政成果被問選縣長？他只重複一句老話…

宜蘭縣政府今天在縣民大廳舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛以6大面相報告施政及及未來展望，強調縣府團隊秉持縣民就是咱家的人、鄉親小事就是縣府的大事的精神，穩健推動政策與建設。會後，被問到做這麼好，是否參選縣長？他答案依舊沒變，重複一句老話「把事情做好」。

代理縣長林茂盛花了大約半小時，洋洋灑灑報告7年縣政與未來要推動的39項新興亮點計畫，縣政不僅要讓鄉親看得到、更要感受到，打造「住得安心、行得安全、生活有品質」的宜蘭。

記者會後，他再度被媒體問到是否參選2026宜蘭縣長？

林茂盛的答案與以往一樣，重申「把事情做好」，他說，在107年12月25日陪同林姿妙縣長一起進入宜蘭縣府服務，從那天開始，整個全心投入在宜蘭縣政，經過4年秘書長，2年副縣長及今年代理縣長，因全心投入，所以相關的社會、交通、文化、 教育各項目都清楚的，前7年奠定基礎建設，盼第8年推出新興亮點計畫，讓宜蘭越來越好。