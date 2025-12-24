聽新聞
0:00 / 0:00
沒有活動也不缺曙光！台東迎2026第一道光 線上線下都能追日出
迎接2026年進入倒數階段，全台各地紛紛規畫跨年、迎曙光活動，不過台東兩大指標景點—成功鎮三仙台與太麻里曙光園區，今年再度確定不舉辦官方迎曙光活動。盡管少了舞台與倒數儀式，兩地仍全面開放，讓想追逐新年第一道曙光的民眾，依舊能在熟悉的海岸線迎接嶄新一年。
⭐2025總回顧
東部海岸國家風景區管理處表示，三仙台今年未規畫任何官方活動，僅進行夜間照明與安全設施整備，提供民眾一個安全、單純欣賞日出的環境。太麻里鄉公所也指出，考量經費因素，迎曙光活動持續停辦，元旦當天不辦升旗典禮，僅維持曙光園區自由開放，讓遊客靜靜感受海天交會的清晨時刻。
根據台北市立天文科學教育館公布的「2026年元旦曙光地圖」，台東依舊是全台迎接曙光的熱門地區，其中蘭嶼鄉與南橫啞口最早，民用曙光皆出現在清晨6點05分、日出6點29分；成功鎮三仙台民用曙光6點10分、日出6點35分；太麻里曙光園區則為6點11分、日出同樣在6點35分。
若不想清晨出門，縣府與東管處也貼心提供「線上迎曙光」服務，全縣共設置11支24小時4K即時影像鏡頭，分布於加路蘭、金樽、都歷、三仙台、杉原灣、富山、富岡、華源、南橫啞口，以及綠島柴口、朝日溫泉帆船鼻，民眾在家就能透過螢幕，看見太平洋升起的新年第一道光。
此外，想避開人潮、偏好靜謐氛圍的旅人，也可選擇大武鄉大鳥休憩區、9420海濱公園、大武國家步道觀海平台、南迴驛站或達仁鄉南田觀海平台；甚至搭乘清晨南迴鐵路列車，也有機會在行進間迎接屬於自己的曙光時刻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言