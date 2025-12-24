鏟子不再只是救災工具 光復藝術家將「遺鏟」編進耶誕祝福

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，大批鏟子超人投入清淤救災，留下不少「遺鏟」，在地編織藝術家將鏟子以彩色毛線重新包裝美化，結合耶誕意象打造裝置藝術，放在光復糖廠圍欄上；也有當地教會利用鏟子、雨鞋與手套裝飾耶誕樹，為光復注入溫暖與希望。

走進光復糖廠，可看見柱子被巧手打造成耶誕老公公、耶誕樹等造型，增添節慶趣味，其中，耶誕樹上的鈴鐺是由水桶改造而成，耶誕襪則以雨鞋編織塑形，展現災後資源再利用的創意巧思，象徵光復在困境中重新站起的韌性。

台糖花東區處長張兆民表示，這批裝置藝術來自糖廠商店街的「原毬工作坊」，藝術家以紅、綠、黃等毛線，將志工留下的鏟子重新編織，掛設在光復糖廠魚池旁的圍欄上，讓救災工具轉化為充滿情感與故事的藝術作品。

張兆民指出，這些裝置藝術原則上將持續展示，為糖廠園區增加拍照打卡的亮點，吸引遊客走進光復；未來將視藝術家意願，持續在園區內增加由鏟子改造的作品，若有其他裝置藝術團隊有合作想法，也歡迎洽談，希望為地方帶來更多活力。

張兆民說，馬太鞍溪鋼便橋尚未通車前，園區團客與遊覽車明顯減少，花東區已向總公司爭取商店街店家租金減免2個月，並再提報延長2個月，盼能減輕業者壓力，也期待鋼便橋預計明年1月通車後人潮回流，帶動在地經濟復甦。