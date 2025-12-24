快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

迎115年第1道曙光 台東山海逾10支鏡頭不漏接

中央社／ 台東縣24日電

迎接明年第1道曙光，民眾不用再冒低溫衝現場，台東長達逾170公里海岸線和南橫埡口都有即時影像捕捉曙光和日出，民眾可線上守候迎曙光、看日出。

⭐2025總回顧

台東沿海迎接元旦曙光、日出是許多民眾的首選，包括蘭嶼、綠島等，台東長達逾170公里的海岸線，都有很好的視野。往年元旦，台東縣政府、太麻里鄉公所、東部海岸國家風景區等，都會舉辦迎接第1道曙光活動，吸引熱血民眾冒著低溫和黑夜衝現場。

台東已經連續3年沒有舉辦元旦迎曙光活動，不過民眾可以透過台東縣政府和東管處設置在海邊、高山的即時影像迎接曙光。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天接受中央社記者訪問表示，台東縣政府設置在台東市鯉魚山、卑南鄉杉原灣、太麻里鄉華源曙光觀景台、東河金樽漁港、南橫埡口的即時影像，都可以看到曙光。

特別是南橫埡口的曙光、日出，在翻騰的雲海和山邊跳出，相當特別，讓人驚豔；是莫拉克颱風發生之前著名的迎曙光景點。近年因當地路段遭颱風破壞，維修實施管制，無法開放迎曙光；不過，民眾可以透過即時影像迎曙光。

卜敏正表示，迎接2026年第一道曙光，當天設置在埡口的鏡頭會定格在日出方向，從清晨6時23分雲海上就會露出橘光，接著曙光、日出，整個過程至6時35分景象都很美，民眾雖然無法進入埡口，但能透過電腦或手機螢幕迎曙光。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲表示，東管處設置在東海岸包括石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區等8支即時影像，清晨時鏡頭也都會轉向海面，迎接曙光和日出，民眾如果不方便到台東，可透過即時影像欣賞美景。

台東 迎曙光 即時影像

延伸閱讀

南橫埡口即時影像罕見捕捉到「超大火流星」 耀眼光芒照亮雲海

台東跨年「天后」張惠妹領軍 縣府推100元入住金刺激消費

台東最美星空、熱氣球嘉年華 獲台灣活動卓越獎

南橫全線明（1日）起開通！注意：梅山口至向陽「每週通行減為4天」

相關新聞

縣政成果報告 林茂盛：明年39項亮點計畫 未來10年6600億建設宜蘭

宜蘭縣政府今天舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛向縣民報告7年的施政成果以及未來的施政重點，縣府以安全便捷道路、守護...

台東「史上最強」跨年將到來 張惠妹A-Lin同台大陣仗舞台曝光

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在台東國際地標登場，隨著首批舞台器材近日陸續運抵，現場已悄悄瀰漫跨年前...

基隆捷運設八堵機廠地方反彈 新北規畫說明會地方仍存疑慮

基隆市八堵機廠因基隆捷運、民汐線與汐東線等捷運路線完工通車後車輛調度需求增設，但地方反彈，新北市昨召開規畫說明會。北北基...

宜蘭代理縣長林茂盛報告縣政成果被問選縣長？他只重複一句老話…

宜蘭縣政府今天在縣民大廳舉辦縣政成果7年記者會，代理縣長林茂盛以6大面相報告施政及及未來展望，強調縣府團隊秉持縣民就是咱...

沒有活動也不缺曙光！台東迎2026第一道光 線上線下都能追日出

迎接2026年進入倒數階段，全台各地紛紛規畫跨年、迎曙光活動，不過台東兩大指標景點—成功鎮三仙台與太麻里曙光園區，今年再...

鏟子不再只是救災工具 光復藝術家將「遺鏟」編進耶誕祝福

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，大批鏟子超人投入清淤救災，留下不少「遺鏟」，在地編織藝術家將鏟子以彩色毛線重新包裝美化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。