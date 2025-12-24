影／謝國樑宣布：基隆捷運明年1月動工 5場站將有聯開案及新市鎮開發

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天選在七堵區室內兒童樂園舉行執政3周年記者會，與小朋友互動，他宣示三項有感市政。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天選在七堵區室內兒童樂園舉行執政3周年記者會，與小朋友互動，他宣示三項有感市政。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天選在七堵區室內兒童樂園舉行執政3周年記者會，他宣示三項最有感市政，包括完成七區室內兒童樂園、騎樓整平改善行人友善通行環境及親子照護平台。並宣布明年1月將迎來基隆捷運的第一個動工典禮就在七堵，未來5場站聯開案、新市鎮開發等，將打造基隆為國際級城市。

被問到執政3年自己打幾分？謝國樑說，執政的分數要由市民朋友來打，在市政努力的過程中，大家好的建議他都聽進去，也努力做好每件事，但絕對還有檢討的空間。

謝國樑表示，市府團隊過去3年以「全齡友善」為核心目標，從兒少福利、行人環境、數位照護到重大交通建設，逐步累積具體成果，也為城市長期發展奠定基礎，市政沒有捷徑，「把市政工作做好，就是對未來最好的準備」。

展望未來，謝國樑預告，基隆捷運即將舉行首場動工典禮。隨著捷運建設與聯合開發案同步推進，市府將引入新科技與物流產業，目前已有物流業者表達進駐意願，預計可提供約400至1000個就業機會，目標吸引每日往返雙北的8至10萬名通勤人口回流基隆，提升在地就業與城市活力。

謝國樑已宣布爭取連任，被問到市民再支持的理由，謝說，他要把基隆打造成國際級的城市，市政府是透明的，只要市府發包的公共工程，沒有一件有問題，市府團隊透明度可接受任何檢驗，未來繼續努力。

過去3年執政基隆成為全台藍白執政示範，謝國樑說，感謝民眾黨籍副市長邱佩琳的努力，在企業公車亭等的努力，未來仍是副市長最好的人選，未來會共同掛謝國樑、邱佩琳的共同看板，未來國民黨、民眾黨共同對民生議題打造更好的市政願景。

謝國樑說明有感市政第一是室內兒童樂園，上任後開始推動「一區一特色室內兒童樂園」，政策深獲市民肯定。為擴大服務至學齡兒童，市府選定七堵樂園為旗艦擴建，導入更高難度的室內設施，滿足國小6至12歲需求。

謝國樑表示，第二是騎樓整平，騎樓整平以「實際完成的施作面積」來看，從112年至114年兩年時間，市府已完成廟口商圈及義一路周邊共1萬4624 平方公尺 的騎樓整平。與前市府8年完成2402平方公尺相比，等於他們兩年成果是過去八年的7倍。

謝國樑並說，第三是親子照護平台，讓照護資源不只存在於醫院，而是成為市民生活中，隨時找得到、用得上的支持。

基隆市長謝國樑今天選在七堵區室內兒童樂園舉行執政3周年記者會，與小朋友互動，他宣示三項有感市政。記者游明煌／攝影
