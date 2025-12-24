影／北捷攻擊事件後 高雄跨年升級恐攻維安部署

北車、北捷死亡攻擊事件，釀4死11傷悲劇，高雄市長陳其邁今天受訪表示，為因應即將到來大型跨年活動，全面升級恐攻維安部署，特別加強人潮密集場合提高見警率、加快警力調度，也要求第一線單位即時通報、強化機關間聯繫，確保跨年等大型活動期間，人身安全與公共場域安全。

陳其邁指出，市府對大型活動維安早有準備，去年8月即曾針對私營主場館等大型場域，與國土安全辦公室合作，辦理恐慌情境及重大維安事件演練，強化跨單位應變能力。

陳其邁強調，今年跨年，警察局已全面提升警力部署，也將透過優勢警力、即時通報及區域聯防等機制，確保活動順利進行，兵棋推演與實兵演練分別23日及29日舉行。

警察局長林炎田說明，高雄大型活動或演唱會都已有既定安全演練基礎，配合主辦單位落實相關維安工作，針對115年跨年活動，警方也在12月8日、16日向市長報告整體安全規畫。

林炎田表示，已在夢時代廣場進行2項貼近近期時事實地演練，包括大型活動場所民眾持械滋擾、捷運站內拋擲煙霧彈、持械傷人等情境，同時結合地面勤務、制高點部署及空拍機監控，360度掌握會場安全。

今年跨年活動分為2大區塊，夢時代主場區域由前鎮分局負責，凱旋捷運站周邊焰火區則由鳳山分局支援，召開警衛與協調會議，完成任務分工、情境模擬與處置方案說明，預計於夢時代動員1206人次警力，仁武義大世界另部署363人，確保2場跨年活動安全無虞。

他強調，活動期間配合交通局、新聞局宣導及交通疏運，落實報案快、到場快、組織快3大原則，對於實體或網路不法行為，均採取從嚴、從速處理，確保高雄整體治安環境無虞。