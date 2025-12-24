聽新聞
綠島朝日溫泉招標整建 環團憂過度開發 東管處：符規定

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東綠島朝日溫泉設施老舊，明年將展開改建，遭環團質疑過度開發。圖／東管處提供
台東綠島朝日溫泉設施老舊，明年將展開改建，遭環團質疑過度開發。圖／東管處提供

綠島朝日溫泉歷經多次風災侵襲，設施老舊且受損待修，年底委外營運到期後擬拆除重建，「綠島朝日度假園區」招標至12月底截止，環團質疑不當解除保安林、規避環評，恐過度開發。東部海岸國家風景區管理處表示，此案參酌各界人士意見後公開招標，符合生態旅遊目標。

鄉長謝賢裕說，鄉公所擬以有償撥用方式取回經營權，但觀光署開價逾4億元，另有不能收費等嚴格條件，努力2年無奈放棄；中央不信任地方、環團則只重視環境議題，盼保護環境及觀光發展皆要兼顧。

朝日溫泉、旅客服務中心及紫坪露營區營運權今年底到期，東管處擬定綠島朝日度假園區興建營運移轉（BOT + ROT）案，擬委外經營35年，設三星級旅館。

自然保育與環境資訊基金會指出，東管處為提高土地使用強度以利後續開發，申請解除露營區1萬8707平方公尺保安林，並向都委會申請放寬「土地使用分區管制要點」，有分割土地、規避環評審查之嫌，應停止推動並補上環評及海岸管理審議會程序。

東管處回應，全案面積13.9公頃，係原有基地整建、更新，未新增開發範圍，均符合「綠島特定風景區」都市計畫分區及土地使用管制規定；保安林解編範圍為已開發的露營區，已避開林相完整、自然度較高的區域。

東管處2016年起陸續辦理潛點海域生態調查、陸域重點關注物種生態調查及基地動植物調查，建立完整生態資料庫；招商文件要求，投資及興建計畫書應納入汙水、廢棄物、空氣、噪音等項衝擊預測，提出防治與減量措施。

