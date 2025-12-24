聽新聞
光復鄉民中繼屋 明年1月可入住

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
行政院昨在光復國小舉辦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會」。記者王思慧／攝影
行政院昨在光復國小舉辦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會」。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決後，許多光復鄉民迄今仍流離失所，行政院政委陳金德說，已準備41戶中繼屋，包括台糖宿舍11戶及光復糖廠後方土地新建30戶，目前正驗收，預計明年1月可入住，居住期限「1年加1年」，將依民眾需求改善屋內設施與生活機能。

行政院昨在光復國小辦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會」，300多名災民出席，陳金德率部會回應災後補助、堰塞湖後續處理、河道疏濬、堤防工程、中繼屋安置、農地復耕及土地徵收等進度。

現場災民說，中繼屋空間有限，而且最多只住2年，「那之後要住在哪裡？」希望中央能再多一點補助；鄰近堤防的工廠業者認為，河道疏濬進度如何，擔心下大雨再次淹水；也有災民擔心堰塞湖是否還會潰決。

陳金德說，行政院在光復車站旁設置「重建工作站」，各部會會進駐，災民可前往詢問，必要時會再辦說明會，讓居民了解重建進度。

堰塞湖目前蓄水量約28.3萬立方公尺，為溢流前的0.32％。林業署指出，後續將開設施工便道，並展開溪底墊高段約500公尺的整理與線型勘測，預計明年6月開設路線，以利後續工程與監測。

馬太鞍溪疏濬量已累計超過500萬立方公尺，水利署說，高於原預估的300萬立方公尺，目標在明年汛期前完成，並與林保署合作在上游設攔沙壩，穩定下游土砂量，加強人口密集區護岸防護。

