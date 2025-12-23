突獻浪漫驚喜 「百大青農」林一州新品會上向女友求婚成功
百大青農林一州今天舉行新品發表會，致詞時突然向女友徐政瑜深情求婚，獻上戒指高喊「嫁給我」，徐政瑜嬌羞答應「我願意」，現場嘉賓掌聲鼓勵，氣氛感人。
林一州現年30歲，與徐政瑜是國小同學，多年後因投入農業工作再度重逢。徐政瑜曾任職農政單位，因業務與林一州接觸而重新聯繫，兩人逐漸相戀。她回憶，林一州童年時調皮好動，長大後成為對農業充滿耐心與熱情的青年，對這場突如其來的求婚既驚喜又感動，並形容他是「有為青年」。
今天活動地方農政與農產相關單位到場祝賀，不僅肯定青年農業創新成果，也一同見證這段溫馨甜蜜的求婚時刻，現場掌聲不斷、氣氛溫馨感人。
林一州高中畢業後立志投入高品質油品產業，就讀文化大學園藝系期間即創業，專注於苦茶油生產與研發，23歲取得歐盟認證品油師資格，並獲選「百大青農」。近年屢獲國際肯定，包含國際品質標章金質獎、比利時國際風味暨品質評鑑二星獎及荷蘭全球純粹風味評鑑三星獎。
這次新品發表，他以榨油後的苦茶粕循環利用，萃取天然皂素研發環保清潔用品，並結合地方特色推出「苦茶油剝皮辣椒」，為農產加工開創新價值。
