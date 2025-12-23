快訊

綠島朝日溫泉招商案遭環團反對 地方：盼兼顧保育與觀光發展

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東綠島朝日溫泉是罕見的海底溫泉，因設施老舊且不少地方待維修，明年將改建，促參案被環團質疑過度開發。圖／東管處提供
台東綠島朝日溫泉是罕見的海底溫泉，因設施老舊且不少地方待維修，明年將改建，促參案被環團質疑過度開發。圖／東管處提供

綠島朝日溫泉歷經多次風災侵襲，不少地方受損待修且設施老舊，今年底委外案到期後擬拆除重建，「綠島朝日度假園區」公告招標12月底截止，環團質疑不當解除保安林、規避環評，恐過度開發。東管處表示，此案參酌各界人士意見後公開招標，符合生態旅遊目標。

綠島朝日溫泉是罕見的海底溫泉，朝日溫泉、旅客服務中心及紫坪露營區營運權2025年底結束，交通部觀光署東管處擬定綠島朝日度假園區興建營運移轉（BOT + ROT）案，擬委外經營35年，設三星級旅館。

自然保育與環境資訊基金會表示，東管處為提高土地使用強度以利後續開發，申請解除露營區1萬8707平方公尺保安林，並向都委會申請放寬「土地使用分區管制要點」，有分割土地、規避環評審查之嫌，應停止推動並補上環評及海岸管理審議會程序。

東管處回應，全案面積約13.9公頃，係就原有基地整建、更新及經營轉型，未新增開發範圍，均符合「綠島特定風景區」都市計畫分區及土地使用管制規定；保安林解編處為已開發之露營區，已避開林相完整、自然度較高之區域。

東管處從2016年起陸續辦理各潛點海域生態調查、陸域重點關注物種生態調查及基地範圍進行動植物調查，建立完整生態資料庫。招商文件明確要求，投資計畫書及興建計畫書應納入汙水、廢棄物、空氣、噪音等項衝擊預測，並提出相應防治與減量措施。

綠島鄉長謝賢裕說，鄉公所擬以有償撥用方式取回經營權，但觀光署開價逾4億元，另有不能收費等嚴格條件，努力2年無奈放棄，中央不信任地方、環團則只重視環境議題，地方居民想法很簡單，盼在保護環境下發展觀光。

台東綠島經歷多次颱風來襲，朝日溫泉園區內的涼亭破損需要整修。圖／東管處提供
台東綠島朝日溫泉設施老舊，明年將展開改建，遭環團質疑過度開發。圖／東管處提供
台東綠島朝日溫泉設施老舊，明年將展開改建，遭環團質疑過度開發。圖／東管處提供
