北市隨機傷人案 基市輔導諮商中心入校安心宣導、基檢成立應變小組

台北市車站和商圈發生連續殺人案，基市府教育處啟動校園安心關懷與安全宣導機制，協助學生心理安頓，維護校園學習秩序。基隆地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組」，處理轄區內重大恐嚇及危害公眾安全相關案件。

基市教育處今天表示，為了協助孩子們正向心理，22日由輔導諮商中心人員，前往在碇內國小辦理「安心入班宣導」示範教學，作為各校依實際需求推動相關關懷作為參考。

示範教學在第2節上課時間，針對六年級學生進行關懷引導，由輔導諮商中心專業人員與學校專任輔導教師共同執行，透過溫和引導協助學生穩定情緒。

教育處提醒各校以不渲染事件細節為原則，在適當時機宣導遇到危險時牢記「呼救、離開、求助」三步驟，教導學生提高警覺、遠離危險並即時求助。

教育處也請各級學校持續關懷學生情緒狀況，留意學生行為與心理反應，對有焦慮或不安情形者適時關心與陪伴。如有進一步需求可通報，銜接專業輔導資源。

基隆市警察局也加強校園周邊安全勤務，由少年警察隊督導執行。教育處也通知各校加強校園巡查與門禁管理，發現異常即時通報，共同維護校園安全。

基檢奉高檢署指示成立防範恐攻應變小組，由檢察長柯宜汾擔任召集人，主任檢察官林思吟為執行秘書，並由檢察官吳欣恩、周靖婷及吳季侖擔任小組成員，專責處理轄區內重大恐嚇及危害公眾安全相關案件。林思吟昨天前往基隆市警察局刑事警察大隊，與專責人員研商，若發生恐攻案件具體應變作為。