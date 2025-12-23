北市隨機傷人案 基市輔導諮商中心入校安心宣導、基檢成立應變小組
台北市車站和商圈發生連續殺人案，基市府教育處啟動校園安心關懷與安全宣導機制，協助學生心理安頓，維護校園學習秩序。基隆地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組」，處理轄區內重大恐嚇及危害公眾安全相關案件。
⭐2025總回顧
基市教育處今天表示，為了協助孩子們正向心理，22日由輔導諮商中心人員，前往在碇內國小辦理「安心入班宣導」示範教學，作為各校依實際需求推動相關關懷作為參考。
示範教學在第2節上課時間，針對六年級學生進行關懷引導，由輔導諮商中心專業人員與學校專任輔導教師共同執行，透過溫和引導協助學生穩定情緒。
教育處提醒各校以不渲染事件細節為原則，在適當時機宣導遇到危險時牢記「呼救、離開、求助」三步驟，教導學生提高警覺、遠離危險並即時求助。
教育處也請各級學校持續關懷學生情緒狀況，留意學生行為與心理反應，對有焦慮或不安情形者適時關心與陪伴。如有進一步需求可通報，銜接專業輔導資源。
基隆市警察局也加強校園周邊安全勤務，由少年警察隊督導執行。教育處也通知各校加強校園巡查與門禁管理，發現異常即時通報，共同維護校園安全。
基檢奉高檢署指示成立防範恐攻應變小組，由檢察長柯宜汾擔任召集人，主任檢察官林思吟為執行秘書，並由檢察官吳欣恩、周靖婷及吳季侖擔任小組成員，專責處理轄區內重大恐嚇及危害公眾安全相關案件。林思吟昨天前往基隆市警察局刑事警察大隊，與專責人員研商，若發生恐攻案件具體應變作為。
基檢表示，防範恐攻應變小組成立後，即與基隆市警察局、基隆市調查站、新北市調處新店站、基隆港務警察總隊、基隆憲兵隊等相關司法警察單位，組成聯絡網絡。期待透過跨機關資訊整合、全面預警、即時通報及處置，針對任何可能涉及恐攻情事，迅速處置，避免模仿效應發生，保障民眾生命安全及基礎關鍵設施健全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言