暴發戶還倒楣戶？民團開發「北宜高鐵命運好好玩」網站 輸入地址就能查

公民幫推與高鐵延伸宜蘭監督聯盟等團體推出「北宜高鐵命運好好玩」網站今天上線，網站整合高鐵沿線路廊、禁限建範圍等資訊，把受影響的住戶分成7大類，民眾只要輸入自家地址，即可查詢住家是否位於高鐵預定路廊範圍、禁限建區及是否受到影響。

公民幫推秘書長方瀚賢表示，北宜直鐵、北宜高鐵歷經多年討論，公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟、守護宜蘭工作坊、台灣鐵路產業工會、實現會社等團體推出「北宜高鐵命運好好玩」全民參與網站，7大類受影響包括北宜高鐵的暴發戶、限建戶、受災戶、漠視戶、絕緣戶、倒楣戶及盤子戶，把地址輸入網址：https://yhsr-check.pages.dev/，即可查詢。

公民幫推理事長黃建興說，每個人應該知道自家與北宜高鐵計劃之間關聯性，網站誕生是因為「資訊不透明、程序未完備、居民無所適從」情況在北宜高鐵案中一再重演，如此重大建設計畫不能只靠口號，應把可行性、財務與程序攤開來。

宜蘭縣府建設局前局長長及台鐵前副總工程司林旺根強調，比起直鐵方案，高鐵延伸宜蘭穿越4鄉鎮、10幾個村里，徵收400多公頃土地、拆遷140多棟民宅，衝擊6個傳統聚落，卻僅設一站，對國5運量移轉紓解效果不到5％，無法解決塞車問題，反而分食台鐵東線宜蘭至南港的運量，嚴重弱化台鐵現有的運輸功能，恐將出現「雙鐵雙輸」局面。

林旺根說，高鐵延伸除徵收大量優良農田與建物，對沿線農業生產及鄉村環境帶來重大衝擊，集中發展單一車站特區的模式，也與宜蘭歷任縣長推動「鄉鎮均衡發展」藍圖，背道而馳。

台鐵產業工會指出，高鐵延伸宜蘭嚴重衝擊台鐵東部路線運量，造成每年多達8億元損失，讓仍持續虧損的台鐵面臨嚴峻挑戰。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘感嘆，原本研究多年「台鐵南港至花蓮提速改善計畫」被突然改為「高鐵延伸宜蘭案」，相關可行性研究尚未完備就逕行進入環評；立法院早於2023年6月28日決議，要求交通部將「與高鐵路廊接近且採台鐵技術可行的直鐵方案」納入評估，至今未落實。