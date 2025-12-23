花蓮馬太鞍溪洪災啟動270億重建 中繼屋、疏濬成災民關切焦點

花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰決重創，中央編列270億元推動災後重建。行政院公共工程委員會今天下鄉舉辦說明會，政委陳金德率各部會到場，針對中繼屋、河道疏濬、農地復耕等民眾關切議題，逐一回應並允諾滾動檢討改善。

行政院今天下午在光復國小演藝堂舉辦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會」，約有3、400名災民出席，針對災後補助、堰塞湖後續處理、河道疏濬、堤防工程、中繼屋安置、農地復耕及土地徵收等問題，向中央部會表達意見，各單位也逐項說明相關作為。

對於災民最關心的中繼屋議題，陳金德表示，經盤點實際需求後，已準備41戶中繼屋，包括台糖宿舍11戶及光復糖廠後方土地新建30戶，數量高於需求，目前正進行驗收，預計明年1月可入住，居住期限為「1年加1年」，國土署也將依民眾反映，研議屋內設施與生活機能的改善。

在堰塞湖後續處理方面，林業及自然保育署指出，目前蓄水量約28.3萬立方公尺，僅為溢流前的0.32％。後續將規畫開設施工便道，並展開溪底墊高段約500公尺的整理與線型勘測作業，預計明年6月完成路線開設，以利後續工程與監測。

河道疏濬部分，水利署說明，自923洪災及鳳凰颱風後，馬太鞍溪疏濬量已累計超過500萬立方公尺，高於原先預估的300萬立方公尺，目標在明年汛期前完成既定疏濬工作，並與林保署合作，在上游設置攔沙壩，穩定下游土砂量，同時加強人口密集區的護岸防護。

陳金德表示，行政院依立法院審查特別預算總決議，3周內到地方辦說明會，中央之前陸續下鄉辦過說明會跟座談會，這次民眾的意見較為收斂，不過災後復原重建工作漫長，相關部會會再次聽取意見，讓後續計畫推動更順利。